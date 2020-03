Uwaga na łańcuszek o koronawirusie na Facebooku. Naprawdę zagraża życiu i zdrowiu

Nie wierzcie we wszystko, co znajdziecie w internecie i starajcie się korzystać ze sprawdzonych i zweryfikowanych źródeł. Ta zasada powinna być stosowana każdego dnia, a nie tylko podczas szukania informacji na temat zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2.

Obawa przez zarażeniem się chorobą COVID-19 wykorzystywana jest przez oszustów i trolli, którym udało się na przykład przekonać tysiące osób, że według naukowców kokaina jest lekiem na koronawirusa.

Równie niebezpieczne fałszywe informacje krążą między polskimi użytkownikami Facebooka. Łańcuszek, który staje się niestety coraz popularniejszy, podaje nieprawdziwe informacje i porady na temat COVID-19. Stosowanie się do nich może doprowadzić do zachorowania.

W wiadomości można wyczytać, że przekazywane informacje pochodzą prosto z Chin, od lekarzy mających styczność z chorymi. W rzeczywistości mamy raczej do czynienia z niebezpiecznym żartem lub próbą zaangażowania się w walkę z koronawirusem przez autora, który nie wie zbyt wiele o chorobie COVID-19.

Treść łańcuszka wygląda następująco (zachowaliśmy pisownię oryginalną):

"

Przekazuję informacje od czeskich przyjaciół, pochodzą one od lekarza, który pracuje w szpitalu w Shenzhen.

Brał udział w badaniu wirusowego zapalenia płuc w Wu-chan.

Zapalenie płuc koronawirusowe objawia się suchym kaszlem bez przeziębienia! To najłatwiej zidentyfikować.

Wirus Wuhan nie jest odporny na ciepło, ginie przy temperaturze 26-27 stopni C.

Dlatego pij więcej ciepłej wody. Jeśli to nie pomoże, to chociaż nie boli.

Chodźcie częściej na słońce, pijcie ciepłą wodę.

Nie jest to lekarstwem, ale przydatne, nie obciąża organizmu.

Picie ciepłej wody jest skuteczne wobec wielu wirusów.

Unikaj picia zimnych napojów, lodu, nie jedz lodów...

Zalecenie lekarza dotyczące koronawirusa:

1. Średnica komórek wirusowych wynosi około 400-500 nm, więc każda maska może ją filtrować nie tylko model N95.

Jeśli zainfekowana osoba kicha, wirus rozprzestrzeni się na odległość około 3 metrów zanim spadnie na ziemię i tam pozostanie.

2. Gdy już znajduje się na powierzchni metalu, żyje co najmniej 12 godzin.

Pamiętajcie, bo jeśli dotykacie jakiejkolwiek metalowej powierzchni (klamki, klawiatury, przyciski w windzie trzeba dokładnie umyć ręce mydłem.

3. Wirus może pozostać aktywny na tkance, ubraniu przez 6 do 12 godzin. Normalne pranie powinno zabić wirusa.

Co do zimowej odzieży, której nie można często prać, zaleca się wystawić ją na słońcu, aby zabić wirusy.

Nowy koronawirus NCP w organizmie przez wiele dni nie musi wykazywać oznak infekcji, więc skąd wiedzieć, czy dana osoba jest zarażona?

Według najnowszych danych okres inkubacji może potrwać do 28 dni w przypadku COVID 19.

Tajwańscy eksperci zapewniają prosty auto-test, który możemy wykonywać każdego ranka.

Weź głęboki oddech i wstrzymaj oddech dłużej niż 10 sekund. Jeśli pomyślnie zakończysz badanie bez kaszlu, bez dyskomfortu, zatłoczenia, napięcia itp., udowodnione jest, że w płucach nie ma mukowiscydozy, co w zasadzie oznacza brak infekcji.

W krytycznych czasach proszę codziennie rano wychodzić na świeże powietrze "