Uwaga na łańcuszki z oświadczeniami mającymi uchronić przed dostaniem mandatu. Działają dokładnie przeciwnie

Na czas epidemii COVID-19 powinniśmy zostać w domu, żeby nie dawać koronawirusowi szansy na infekowanie nowych osób. Takie zalecenie, zgodne ze stanowiskiem naukowym, wydał polski rząd.

Władze postanowiły nie polegać na odpowiedzialności społeczeństwa obywatelskiego i do pilnowania przestrzegania rozporządzenia wysłały policjantów wspomaganych przez żandarmerię wojskową. Jednocześnie ustalono, że oprócz mandatów wysokie, sięgające 30 000 zł kary może na osoby wskazane jako nieprzestrzegające zaleceń nakładać GIS.

W rezultacie w sieci pojawiło się mnóstwo bulwersujących internautów doniesień o nakładaniu kar za czynności, które zdaniem funkcjonariuszy łamały rządowe rozporządzenie.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło nawet zapytanie o zasadność mandatu, który został nałożony za brak rękawiczek ochronnych podczas przemieszczania się, mimo że żadne przepisy nie przewidują takiego obowiązku.

Działania policji uznawane są powszechnie jako przesadzone i niezrozumiałe, internauci są przekonani że interwencje przeprowadzane są bez podstaw prawnych i że nakładane kary są w związku z tym nielegalne. Pojawiło się już nawet kilka łańcuszków, pokazujących treść oświadczenia mającego być swoistą „kartą wyjścia z więzienia” i tłumaczących policjantom, że nakładanie mandatów jest bezzasadne. Według porady, wystarczy je wydrukować, nosić przy sobie o pokazać funkcjonariuszom, żeby uchronić się przed mandatem. Uwaga: to tak nie działa.

Oświadczenie prawnika chroniące przed mandatem. Lepiej nie pokazywać go policjantom

Jeden z ochoczo przekazywanych sobie w internecie wzorów oświadczenia o braku podstaw prawych do nałożenia mandatu wygląda następująco:

Tak jak w innych przypadkach, można w nich wyczytać o braku podstaw prawnych do nakładania mandatów za złamanie zakazów wprowadzonych przez rozporządzenie rządowe, do tego na samym początku pojawiło się oświadczenie, że przemieszcza się w sprawach służbowych, co – jak pokazały wydarzenia z 10 kwietnia 2020 – powinno w teorii powstrzymać policjantów przed wystawieniem mandatu.

Osoby, które zbulwersowane doniesieniami o działaniach policji chciałby używać takiej formułki zapominają niestety, że funkcjonariusz też człowiek. I jeśli z miejsca zaczniemy oskarżać go o łamanie prawa, zamiast rzeczowo i po ludzku porozmawiań, możemy spodziewać się dokładnie takiego samego potraktowania: zanotowana odmowy przyjęcia mandatu (nawet jeśli policjanci nie mieli wcale zamiaru jego wystawiania) i skierowania sprawy do sądu oraz GIS.

Pamiętajmy, że to my sami w dużej mierze decydujemy, w jakim będziemy żyć kraju. Możemy traktować się nawzajem ze zrozumieniem i życzliwością, bądź też z góry zakładać, że funkcjonariusz wykonujący swoje obowiązki jest „milicjantem”, którego jedynym celem jest nałożenie na nas kary. Uprzejmość i uśmiech potrafią załatwić więcej, niż oskarżycielskie wymachiwanie papierkiem.

Policjanci są dotknięci epidemią COVID-19 w taki sam sposób, jak my. Funkcjonariusze nie odpowiadają za treść prawa, które mają egzekwować, są ludźmi jak my i na agresję słowną z naszej strony będą zapewne odpowiadać nadobnym.

