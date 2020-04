Val Kilmer nie miał dziewczyny od 20 lat: "samotność to część mojego życia"

Nawet superbohaterowie potrzebują miłości. Val Kilmer wyznał w swojej nadchodzącej książce, że nie potrafi znaleźć sobie drugiej połówki przez ostatnie 20 lat, a pustka sprawiła, że "samotność jest dla niego codziennością".

Jak podaje portal People, aktor podzielił się swoimi przeżyciami i problemami z randkowaniem w nadchodzącym zbiorze pamiętników/życiorysie "I'm Your Huckleberry". Ten ma zadebiutować 21 kwietnia 2020 roku. Wspomniana strona internetowa otrzymała fragment, w którym Kilmer opowiada o swoim życiu uczuciowym:

W przeszłości Kilmer spotykał się z Cher, Daryl Hannah, czy Angeliną Jolie. Był nawet przez 8 lat żonaty z Joanne Whalley i mieli razem dwójkę dzieci. Rozstali się w 1996 roku i od tamtego czasu, Kilmer nie miał szczęścia w miłości. Zawsze uważał jednak, że kobiety są zdecydowanie ciekawszymi ludźmi, niż mężczyźni:

Zawsze kobiety były według mnie bardziej interesujące, niż mężczyźni. Być może dlatego zawsze się z nimi dogadywałem. My jesteśmy dużymi, grubymi słoniami, one zaś motylkami. "

Kilmer wyjawił również kulisy walki z rakiem gardła w 2015 roku. Wspomniał wówczas, jak ważna dla niego była pomoc i wsparcie Cher, która towarzyszyła mu w procesie rehabilitacji. Jak sam stwierdził:

"

Kiedy Cher dostaje się do twojej głowy i serca, to nigdy go nie opuści. Dla swoich prawdziwych przyjaciół, Cher zawsze oferuje miłość i dozgonną lojalność. "