Valheim jednym z największych niezależnych sukcesów w historii. Sprzedano już ponad 5 milionów egzemplarzy gry

Valheim oficjalnie sprzedano w ilości ponad 5 milionów egzemplarzy w trakcie pierwszego miesiąca od premiery na Steamie (gra nadal jest w Early Access).

Twórcy gry, czyli studio Iron Gate udostępniło na Steamie oficjalne oświadczenie, w którym poinformowali graczy o kolejnym kamieniu milowym osiągniętym przez niezależną produkcję:

Nie przestajecie nas zaskakiwać! W czasie, gdy to czytacie, walkirie przewiozły już ponad PIĘĆ MILIONÓW dusz do Valheim, by tam mogły odkrywać starożytne sekrety, pływać po niebezpiecznych morzach i zabezpieczyć dziesiąty z nordyckich światów!