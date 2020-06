Valorant oficjalnie dostępny za darmo. Konkurent CS:GO od twórców LoL-a

Counter-Strike: Global Offensive już od 8 lat jest królem esportowych strzelanin, przyciągając przed ekrany miliony graczy oraz widzów. Riot Games, twórcy nie mniej popularnego LoL-a, postanowili rzucić wyzwanie i stworzyli Valorant, grę która koncepcyjnie jest do CS:GO bardzo podobna, poszerza jednak o kilka ciekawych pomysłów sposoby na pokonanie przeciwników, inspirując się przy tym wizualiami przemawiającymi do pokolenia Fortnite’a.

W rezultacie już w fazie beta testów Valorant cieszył się ogromnym zainteresowaniem graczy: producent chwali się, że miesięcznie sięgało po nią 3 mln osób.

Valorant stał się także błyskawicznie gwiazdą streamów.

Receptą na sukces jest według Riot Games stworzenie silnika gry, który daje równe szanse wszystkim grającym niezależnie od tego z jak mocnego sprzętu korzystają i jakie mają połączenie z siecią.

Valorant będzie działać na serwerach z tickrate’em na poziomie 128, za darmo i dla wszystkich. Ponadto, serwery Valorant dokonują upsamplingu wszystkich ruchów do 128 FPS-ów. To oznacza, że nawet lagujący gracze z gorszym połączeniem internetowym zostaną automatycznie przeskalowani, aby pojawić się na ekranach innych z płynnością 128 klatek na sekundę. Ponadto Riotowi zależy, aby utrzymać ping poniżej 35 milisekund w przypadku co najmniej 70% graczy na całym świecie, co będzie możliwe dzięki współpracy z dostawcami usług internetowych, której efektem jest „Riot Direct”. Dzięki temu rozwiązaniu Valorant wykorzystuje infrastrukturę sieciową z „punktami dostępowymi” we wszystkich największych miastach świata. Może ona naprawiać zerwane połączenia, równoważyć obciążenie tych najczęściej używanych i dodawać nowe obwody, które będą mogły obsłużyć jeszcze więcej graczy w przyszłości (a więc w razie potrzeby wartość 70% jeszcze wzrośnie). "