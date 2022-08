Vans przygotował coś specjalnego dla fanów serialu "Stranger Things". Marka wyda kolekcję w pełni poświęconą 4. sezonowi hitu Netfliksa, która obejmuje kolekcję obuwia, odzieży i akcesoriów. Jak prezentują się rzeczy dla fanów produkcji Netfliksa?

Vansy ze "Stranger Things". Jak prezentuje się kolekcja dla fanów serialu Netfliksa? [ZDJĘCIA]

Wraz z pojawieniem się 4. sezonu serialu, moda na "Stranger Thigns" powróciła. Nic zatem dziwnego, że powstała specjalna kolekcja ubrań nawiązująca do tego serialu. W nadchodzącej kolekcji Vans x Stranger Things 4 przedstawia klasykę w nowej odsłonie z grafikami i nostalgicznymi akcentami związanymi z serialem. Kluczowym elementem asortymentu obuwia jest model Sk8-Hi Reissue zanurzony na Drugiej Stronie. Model Hellfire Club Style 36 jest przeznaczony wyłącznie dla inicjatorów piekielnego klubu. Natomiast Surfer Boy Pizza prezentuje się na modelu Vans Authentic w kontrastowej kolorystyce czarno-białej i czerwono-białej ze wzorem checkerboard.

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Oprócz obuwia, Vans x Stranger Things nawiązuje też do serialu w kolekcji odzieży i akcesoriów, na czele z kurtką z motywem Hellfire Club wykonaną ze sztywnego, czarnego jeansu z efektem over-dye. Graficzne koszulki to spojrzenie na dziedzictwo Vans przez pryzmat serialu Stranger Things. Widać to dobrze dzięki grafice z plakatem surfingowym w stylu vintage z Demogorgonami na brzegu i przewrotnemu sloganowi „Man, I Need Vans”. Kolekcja obejmuje również chłopięce i dziecięce rozmiary z modelem Sk8-Hi Zip dla dzieci starszych i młodszych oraz koszulki z logo Vans x Stranger Things i zdjęciem postaci Jima Hoppera.

Fot. materiały prasowe



Kolekcja Vans x Stranger Things S4 będzie przeznaczona wyłącznie dla członków rodziny Vans od 23 sierpnia, a następnie od 26 sierpnia 2022 roku pojawi się w sklepach Vans i na stronie Vans.eu.

Nagła popularność Metalliki po "Stranger Things"

W kluczowej scenie w 4. sezonie "Stranger Things" pojawił się hit Metalliki. Zagrał go Eddie Munson, który jest typowym metalowcem i prowadzi klub Dungeons & Dragons w Liceum Hawkins. Dzięki temu Metallica doświadczyła "efektu Netflixa" – "Master of Puppets" trafiło na 17. miejsce Global Spotify chart, 44. Spotify Top 200 na świecie oraz do Top 200 zestawienia w Polsce.

Muzycy Metalliki tak skomentowali powrót "Master of Puppets" na szczyty list przebojów dzięki "Stranger Things":