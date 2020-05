Firma Volvo pierwszy raz zapowiedziała tę zmianę już w 2019 roku. Teraz jednak oficjalnie potwierdzono, że wszystkie nowe modele samochodów będą miały fabryczne ograniczenie prędkości.

Działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach

Jest to ruch, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Warto podkreślić, że limit 180 km/h, jest i tak większy od zapisów prawnych, dotyczących dozwolonej prędkości, obowiązujących w większości krajów świata. Na polskich drogach na przykład, zgodnie z przepisami możemy najszybciej jechać na autostradach – 140km/h. Najluźniejsze przepisy panują w Niemczech, gdzie wiele autostrad nie posiada prawnego ograniczenia prędkości, a jedynie „prędkość sugerowaną”.

Przedstawiciele firmy Volvo, po przeanalizowaniu danych, doszli do wniosku, że nadmierna prędkość, jest obok problemu nietrzeźwych kierowców, najczęstszą przyczyną wypadków na drogach. Jako producenci samochodów, postanowili przyczynić się do polepszenia tej sytuacji.

Decyzja o wprowadzeniu tego rodzaju ograniczenia odbiła się szerokim echem, prowadząc do wielu dyskusji fanów szybkiej jazdy. Niektórzy kwestionowali prawo producentów samochodów do nakładania ograniczeń na kierowców za pomocą technologii, podkreślając, że jest to raczej decyzja organów prawnych.

Oświadczenie firmy Volvo

W specjalnym komunikacie, wystosowanym przez firmę, czytamy:

" Uważamy, że na producencie samochodów spoczywa odpowiedzialność za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasza technologia ograniczania prędkości i otwarcie szerokiego dialogu społecznego na ten temat, odpowiadają temu myśleniu. "

" Ograniczenie prędkości i funkcja Care Key pomogą uświadomić wielu ludziom, że przekraczanie dozwolonej prędkości jest niebezpieczne. Nasze rozwiązania wyrabiają dobre nawyki u kierowców. A na dłuższą metę wprowadzają też do jazdy wiele spokoju –zdradziła Malin Ekholm, szefowa działu bezpieczeństwa Volvo Cars. "

Słowa te stanowią potwierdzenie strategii producenta, o której mówiło się już od zeszłego roku.

Wspomniana funkcja Care Key pozwoli natomiast na dodatkowe ograniczenie prędkości przez właściciela pojazdu. Ma być w szczególności przydatna, gdy zdecydujemy się udostępnić auto młodszym lub mniej doświadczonym kierowcom.

