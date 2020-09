Ludzie mają to do siebie, że często kiedy zobaczą coś niewiarygodnego, wierzą, że jest prawdziwe. Dotyczy to przede wszystkim osób, które są podatne na wiarę w różne nadprzyrodzone zjawiska. W XXI wieku wzrok nie powinien być jedynym organem weryfikacji informacji. Przykładem tego problemu jest przypadek dziwnego stworzenia z Indii, którego zdjęcia trafiły do sieci w 2018 roku. Po dwóch latach okazało się, że w rzeczywistości fotografie przedstawiały rzeźbę.

Hybryda człowieka i pancernika? Rzekomy kosmita okazał się dziełem sztuki

Pod koniec roku 2018 portalem News18 Telugu wstrząsnął światem niesamowitą informacją. W indyjskim stanie Telangana dokonano przełomowego odkrycia. Znaleziono dziwaczne stworzenie będące hybrydą człowieka i pancernika. Wiele osób dopatrywało się w fotografiach dowodu na istnienie istot pozaziemskich. Inni twierdzili, że to niezwykle niebezpieczne zwierzę, znane do tej pory jedynie z hinduskich mitów.

Fotki rozeszły się viralowo. Zamieszczano je w mediach społecznościowych, nierzadko ręcząc słowem za ich wiarygodność, informując, jak stworzenie nazywa się w języku hindi. Tysiące użytkowników łykały "sensacyjne odkrycie" jak młode pelikany. Brzmi absurdalnie? Poczekajcie, aż zobaczycie jak wygląda rzekomy potwór.

Patrząc na powyższe zdjęcia trudno pojąć, jak ktoś mógł uwierzyć, że stwór jest realnie żyjącą istotą. Tak czy inaczej, okazało się, że rzekomy potwór, "dowód na istnienie kosmitów" i zwierzę z hinduskich mitów jest w rzeczywistości... sylikonową rzeźbą wykonaną przez włoską artystkę Lairę Maganuco. Zdjęcia, które według tabloidów zostały wykonane w stanie Telangana w rzeczywistości pochodzą z Włoch i są autorstwa samej rzeźbiarki.

Stwora wyglądającego, jak połączenie człowieka z pancernikiem można kupić za około 30 tysięcy złotych. Sylikonowa rzeźba pod tytułem "Armadillo" (pancernik) to ręcznie stworzony unikat przeznaczony dla kolekcjonerów osobliwości. Maganuco słynie z powoływania do życia różnego rodzaju bardzo realistycznie wyglądających, nieistniejących, surrealistycznych stworzeń rodem z koszmarów. Sama nazywa je Baby Creatures, ponieważ często wyglądają jak zdeformowane płody, lub dziecięce wersje bestii, których nie powstydziliby się twórcy horrorów lub gier fantasy. Artystka ma również na swoim koncie repliki podobnych stworów z popkultury, takich jak E.T. czy Zgredek z "Harry'ego Pottera".

Jak widać, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest dać się nabrać na nieprawdziwe informacje. Dlatego warto weryfikować treści, na które natykamy się w internecie. Czasami wystarczy zwykłe wyszukiwanie obrazem w przeglądarce Google, by poznać prawdę na temat pochodzenia budzącego emocje zdjęcia.

Trafiacie na fake newsy w internecie? co chwila czasami mam nadzieje, ale okazuje się, że to co czytam to prawda raczej nie

Zobacz też: Deepfake Porn przeszło do mainstreamu. Strony pornograficzne nadal nie usuwają nielegalnych treści