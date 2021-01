W 2020 roku Ziemia kręciła się najszybciej od 50 lat. Teraz przyspieszy jeszcze bardziej

Najnowsze badania wykazały, że 2020 roku doba była o ok. 0,5 milisekundy krótsza niż w latach poprzednich. W 2020 roku mieliśmy najkrótszy dzień od 50-lat. Jak to możliwe?

Rok 2020 obfitował w tragiczne wydarzenia. Ziemie nawiedziły trzęsienia, pandemia koronawirusa i ogromne pożary między innymi w rejonie elektrowni w Czarnobylu, Australii a także w Polsce. Wybuchały wulkany, plony pustoszyła wyjątkowo żarłoczna szarańcza, szalały niespotykane tornada i tragiczne w skutkach mrozy. Jak się okazuje nawet ruch kołowy naszej planety był w 2020 roku nietypowy.

W 2020 roku odnotowano najszybsze obroty Ziemi od 50 lat

Nasza planeta obraca się wokoło własnej osi z różną prędkością. Różnice te nie są zauważalne przez ludzi i są rzędu milisekund. Średnia długość dnia wynosi 86400 sekund. Jednak znamy kilka różnych czynników, które wpływają na prędkość obrotową Ziemi. Wśród najlepiej zbadanych znajdują się zmiany poziomu morza i przesunięcia skał we wnętrzu Ziemi, a także nasza odległość od Księżyca. W związku z tym, że nasz naturalny satelita stopniowo oddala się od nas, zmianie ulega wzajemne oddziaływania grawitacyjne, co spowalnia Ziemię. W związku z tym, co kilka lat wprowadza się tzw. sekundę przestępną w celu uwzględnienia spowolnienia Ziemi. Taka sytuacja miała miejsce na przykład 31 stycznia w 2016 roku o godzinie 23:59 i 59 sekund, gdy dodano dodatkową sekundę.

Jednak jak wiele rzeczy w 2020 roku, również ta zasada uległa odwróceniu. W ubiegłym roku nasza planeta znowu przyspieszyła obrót wokół własnej osi, a szczegółowe pomiary wskazują, że doba była o ok. 0,5 milisekundy krótsza niż w latach poprzednich.

Decyzję o dodaniu lub odjęciu sekundy przestępnej podejmuje International Earth Reference and Rotation Systems Service, organ, który śledzi upływ czasu za pomocą 260 zegarów atomowych. Dzieje się to na podstawie obliczeń specjalnej grupy ekspertów, którzy spotykają się w połowie i na koniec każdego roku.

Najkrótszy dzień astronomiczny 2020 roku przypadł na 19 lipca, kiedy to Ziemia wykonała obrót o 1,4602 ms krócej od 86400 sekund.

Co nasz czeka w 2021 roku?

Jeżeli w 2021 roku Ziemia będzie obracać się tak szybko, jak w roku 2020, konieczne może być odjęcie sekundy. Jak przewidują naukowcy, średni dzień w 2021 roku będzie o ok. 0,05 ms krótszy niż przyjęte 86 400 sekund (24 godziny).

Źródło: Komputer Świat

