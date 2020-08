W Anglii komunie świętą podają ludziom... pałeczkami

Wielebna Harrop, która jest anglikańską pastor pracująca w hrabstwie Durham w Anglii, postanowiła walczyć z koronawirusem w bardzo specyficzny sposób. Kobieta zaczęła bowiem rozdawać komunię świętą długimi pałeczkami, ściągając na siebie uwagę lokalnych mediów. Jak sama tłumaczy, jest to jej sposób na zachowanie społecznego dystansu i bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19.

Pastorka w Anglii podaje komunie pałeczkami

Jak czytamy w wywiadzie z Harrop, posługującej w parafiach St. Mary w Gainford i St. Andrew w Winston.

" Wielu moich parafian było bardzo zaniepokojonych przyjmowaniem komunii, choć istnieją ścisłe wytyczne zapewniające bezpieczeństwo wiernych. Pomyślałam sobie, że można przecież użyć długich pałeczek i nimi podawać komunię do rąk. Udzielanie komunii w ten sposób chroni przed zakażeniem, a moi parafianie czują się bezpieczni. "

Wielebna Harrop wyjaśniła też, że inspirację na ten pomysł zaczerpnęła ze swojego dzieciństwa. Kobieta pochodzi z Singapuru, a w Anglii pojawiła się w 1979 roku, kiedy to zdecydowała się na studia na wyspie.

Harrop wytłumaczyła również dziennikarzom, że pałeczki, których używa są specjalne. W "normalnych" warunkach, służą one tylko do jedzenia specjalnych, świątecznych dań. Wielebna musi używać również grubszych hostii niż tradycyjnie, ponieważ są one łatwiejsze do uchwycenia.