W Białymstoku pociągi naprawdę ustępują pierwszeństwa samochodom. Mamy to na filmie [WIDEO]

Białystok to nie miasto, to stan umysłu. Do takich wniosków mogą dojść kierowcy, którzy spotykają się na jednym z przejazdów kolejowych w tym mieście z kursującym tamtędy szynobusem. Kolejarze zamiast oczekiwać bezwzględnego pierwszeństwa zatrzymują się i grzecznie czekają, aż przejadą samochody.

To zaprzeczenie podstawowych informacji, jakie o zachowaniu na przejazdach kolejowych ma większość kierowców. Zobaczyć znaczy uwierzyć – w sieci pojawiło się nagranie pokazujące taki nietypowy przejazd szynobusa.

Widzimy na nim, jak regularnie kursujący po tej trasie szynobus zatrzymuje się przepuszczając samochody. To prawidłowe zachowanie, gdyż zgodnie z oznaczeniami nie mamy tu do czynienia z pełnoprawnym torem kolejowym, tylko z… bocznicą.

Szynobus w Białymstoku ustępuje pierwszeństwa samochodom. Trasa biegnie bocznicą

Na minutowym nagraniu widać, jak pojazd zatrzymuje się przed przejazdem, ustępując samochodom. Wychodzi z niego kolejarz, który wstrzymuje auta i umożliwia szynobusowi dostanie się na drugą stronę ulicy.

Uważne oko widza dostrzegło zapewne znak „Inne niebezpieczeństwa” z tablicą „Bocznica kolejowa”. Przepisy pozwalają samochodom na swobodny przejazd przez takie tory, chyba że ruch zatrzyma osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Dokładnie to widzimy na filmie: szynobus musiał poczekać, aż kolejarz wstrzyma ruch aut, żeby mógł wjechać na przejazd. Procedura odbyła się więc zgodnie z przepisami i – przynajmniej teoretycznie – nie powinna nikogo dziwić.

