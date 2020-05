W Cyberpunku 2077 możesz mieć tak dużego jak tylko chcesz. Gra pozwoli na modyfikowanie genitaliów

Cyberpunk 2077 to gra przeznaczona do odbiorców dorosłych i dojrzałych, ceniących sobie realistyczne odzwierciedlenie świata przedstawionego. Jedna z szykowanych przez CD Projekt RED opcji potwierdza poważne podejście do tematu, przy okazji dając do rąk narzędzie, które przyprawi o uśmiech miłośników dużych penisów. Lub małych – wybór należy do gracza.