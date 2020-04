W Fortnite pojawią się nowe wirtualne koncerty. Znamy kolejnego artystę, który wystąpi w grze

Młodsi czytelnicy będą kojarzyli Scotta z tego, że to obecnie jeden z najpopularniejszych artystów na świecie. Starsi, ci bardziej rockowi mogą go natomiast znać z ostatniego albumu Ozzy'ego, gdzie pojawił się gościnnie z Post Malone'em w utworze "Take What You Want" (oryginalnie kawałek pojawił się na płycie Posta). A teraz będziecie go mogli poznać za pośrednictwem Fortnite'a.

Fortnite - Travis Scott zagra koncert w grze

Travis Scott został włączony do Fortnite w ramach wydarzenia zwanego "Astronomical". Oprócz koncertów, Scott będzie również nową grywalną postacią w ramach Icon Series. Według twórców gry, raper miał ogromny wpływ na to, jak będą wyglądały wszystkie elementy przygotowane w ramach Astronomical. Jednak co najciekawsze, Travis Scott zagra w grze aż 5 koncertów.

Fani mają dodatkową zachętę w postaci premierowego wykonania nowego, nieudostępnionego wcześniej utworu Scotta. Nas najbardziej interesują europejskie koncerty Travisa - te odbędą się 24 i 25 kwietnia. Pierwszy z nich rozpocznie się o 16:00 czasu polskiego, drugi o 17:00.

Epic Games zachęca, aby wejść do gry przynajmniej 30 minut przed startem koncertów, aby znaleźć sobie "jak najlepszą miejscówkę".

Oprócz tego, Icon Series z Travisem Scottem zawiera specjalne ubrania i emotki dla postaci z Fortnite'a. Akcja rusza już dziś, 21 kwietnia. Oprócz tego, twórcy przygotowali tzw. Astronomical Challenges, które pozwolą na odblokowanie kolejnego sprzętu. Oprócz tego dostępna będzie nowa paralotnia oraz dwa nowe ekrany ładowania związane z Travisem Scottem.