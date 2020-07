W Gdańsku powstanie pierwszy plac zabaw dla dorosłych. Jakie atrakcje czekają w Karuzelinie?

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy miast decydują, na co przeznaczyć część środków z budżetu państwa. Każdy może zgłosić swój projekt, a następnie w drodze głosowania liczyć, że zostanie wybrany. Dzięki temu rozwiązaniu to mieszkańcy decydują, co powstanie w ich okolicy i jak zmienią się ich miasta. W Łodzi w ramach Budżetu Obywatelskiego pojawił się jednorożec, w Krakowie zwyciężył między innymi projekt budowy pierwszego wodnego placu zabaw w parku Jordana.

Pierwszy plac zabaw dla dorosłych w Gdańsku

O wyjątkowy plac zabaw postarali się także mieszkańcy Gdańska. Jeden z nich zgłosił do Budżetu Obywatelskiego projekt miejsca rozrywki dla dorosłych. Będzie to pierwszy tego typu plac zabaw na terenie miasta.

Dorośli zwykle przychodzą na place zabaw w roli opiekunów. Pilnują bawiących się pociech i trzymają w plecakach przekąski i napoje dla zaaferowanych harcami podopiecznych. Jednak tym razem to właśnie dla nich Gdańsk przygotuje miejsce do aktywności.

W parku Reagana ma powstać plac zabaw dla dorosłych. Miejsce będzie nazywało się Karuzelin i pochłonie aż 350 tysięcy złotych z budżetu. Jakich atrakcji można się spodziewać? Przeróżnych.

Jak czytamy na aktywne.trojmiasto.pl, miejsce ma być alternatywą dla siłowni, parku oraz spędzania czasu w domu. Projekt przewiduje dostosowane rozmiarami trampoliny, huśtawki, bujaki, liny, karuzele, zjeżdżalnie, hamaki i wygodne siedziska. W parku pojawią się też stojaki na rowery oraz nowe ławki oraz oświetlenie.

Jak głosi opis projektu: