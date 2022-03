W Hogwarts Legacy będziemy mogli zostać czarnoksiężnikami? Nowe informacje o grze ze świata Harry'ego Pottera

Hogwarts Legacy wygląda świetnie i da nam mnóstwo wolności. Nowe informacje

Jakiś czas temu PlayStation urządziło swoje State of Play, które tym razem poświęcone było jednej grze - mowa tu o Hogwarts Legacy, które pierwotnie miało ujrzeć światło dzienne rok temu. Gra z otwartym światem, który zabiera nas do Hogwartu i okolic doczekała się daty premiery "święta 2022", a twórcy zdradzili nam mnóstwo, ale to mnóstwo detali na temat ich produkcji.

Z niej dowiadujemy się, że jako nietypowy uczeń Hogwartu (w pełni tworzony przez nas - i tu mówimy również o byciu przydzielonym do szkolnego domu) będziemy łączyli nasze obowiązki szkolne z mnóstwem zajęć pobocznych i rozwiązywaniem zagadki o starożytnej Magii (z której sami będziemy mogli korzystać).

Gra na pierwszy rzut oka wydaje się być nie tylko ogromna, bowiem zwiedzimy szkołę oraz otaczające je lasy, lochy, wioski i miasteczka, ale również niezwykle różnorodna pod względem gameplayu. Będziemy nie tylko korzystać z naszych umiejętności magicznych, ale także różnorodnych eliksirów, strojów, stworzeń (jak mandragora), a nawet... peleryny niewidki? Widzimy bowiem fragment, w którym nasza postać obezwładnia przeciwników po cichu.

Oprócz tego, Hogwarts Legacy pozwoli nam na szybkie poruszanie się po mapie za pomocą miotły i hipogryfa (a być może pojawią się też tajemnicze testrale), a także... korzystanie z zaklęć niewybaczalnych. Pod koniec prezentacji słyszymy bowiem, jak narrator zauważa, że możemy "pójść mroczną ścieżką". Wówczas główny bohater korzysta z klątwy Avada Kedavra, która w książkach jest zaklęciem uśmiercającym.

Skoro mamy dostęp do jednej z tych klątw, to prawdopodobnie będziemy mogli skorzystać z nich wszystkich. Na razie nie wiemy jednak, jak będzie działał system klątw w Hogwarts Legacy. Wiemy jednak, że jak pewnie mnóstwo innych fanów, my również nie możemy się doczekać premiery tej produkcji. Wygląda bowiem świetnie.

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, Hogwarts Legacy ma trafić do sprzedaży już w okresie świątecznym, czyli w okolicach listopada/grudnia 2022 roku. Gra będzie dostępna na konsole PlayStation, Xbox oraz pecety.