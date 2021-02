W Kazachstanie pojawił się niezwykły lodowy wulkan. Cud natury przyciąga tłumy turystów [WIDEO]

W regionie Ałmaty w Kazachstanie pojawiło się fascynujące zjawisko naturalne – lodowy wulkan. Osobliwość przyciąga tłumy turystów.

W Kazachstanie pojawił się niezwykły wulkan

Lodowy wulkan zlokalizowany jest pomiędzy wioskami Kegan i Shrganak, które położone są w odległości około 4 godzin drogi od stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtan.

Jak się okazuje, nie jest to pierwszy przypadek powstania lodowego wulkanu w tym regionie świata. Miejscowi twierdzą jednak, że ten konkretny, jest naprawdę niezwykły. Wypływający się ze środka wulkanu strumień wody utworzył bowiem u podstawy konstrukcji małe lodowisko. Obserwatorzy porównują to oszałamiające zjawisko do dymu wydobywający się z prawdziwego wulkanu.

Mimo srogiego mrozu tłumy turystów napływają do Kazachstanu, by zobaczyć niezwykły "lodowy wulkan" o imponującej wysokości 14 m. Tego typu obiekty powstają zwykle na skraju szelfu lodowego, gdzie wysokie fale pomagają w jego uformowaniu.

Aby powstał lodowy wulkan potrzeba odpowiednio niskiej temperatury, a fale powinny mieć co najmniej metr wysokości. Otoczenie takiego wulkanu musi być również pokryte lodem.

