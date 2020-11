W Lublinie powstał mural z Beatą Kozidrak. Nawiązuje do jej najnowszego utworu

Beata Kozidrak wzięła udział w projekcie "Miasto Muzyka". Wokalistka nagrała utwór inspirowany jej rodzinną miejscowością - Lublinem. Tuż po premierze piosenki w centrum miasta pojawił się mural z jej podobizną.

"Miasto Muzyka" to projekt zainicjowany przez Empik Music. Jak czytamy na stronie przedsięwzięcia, powstało ono, aby pokazać, że każda miejscowość ma swoją własną paletę dźwięków.

Pierwszą artystką, która wzięła udział w akcji, jest Beata Kozidrak. Jej rodzinne miasto to Lublin i właśnie jemu poświęciła swój najnowszy utwór "Bliżej", którego możecie posłuchać poniżej.

Za oprawę muzyczną wszystkich utworów odpowiada uznany producent Piotr Krygier - Duit.

Beata Kozidrak przyznaje, że współpraca przy projekcie wydała się jej bardzo ciekawa. Jak pisze wokalistka:

Empik Music przyszedł do mnie z ciekawym pomysłem. Poprosili, bym w ramach projektu "Miasto Muzyka" zabrała Was w podróż do mojej rodzinnej miejscowości, Lublina. Bym pokazała Wam miejsca dla mnie ważne, zanurzyła się we wspomnieniach. Sprawiła, abyście poczuli to co ja, gdy tu wracam.

Tak powstał bardzo osobisty utwór - BLIŻEJ.

Tak brzmi moja pierwsza muzyczna kolaboracja z miastem.