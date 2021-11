W Małopolsce otworzyły się "wrota piekieł". Przerażający fenomen na terenie ogródków działkowych

Do przerażającego zdarzenia doszło na terenie ogródków działkowych w Trzebini (Małopolskie). Otworzyły się tam "wrota do piekła".

W przeszłości podobne zjawiska odnotowywano już w różnych częściach świata. Jednym z pierwszych odnotowanych przypadków tajemniczych otworów odkryto w 2007 roku w Gwatemali. Jako, że wyrwa powstała w samym środku miasta, pochłonęła wówczas całe skrzyżowanie oraz znajdujące się w pobliżu zabudowania.

W Małopolsce otworzyły się "wrota piekieł"

We wtorek na terenie ogródków działkowych w Trzebini również zapadła się ziemia. Przerażająca wyrwa wygląda jak "wrota piekieł". Na szczęście nikomu nic się nie stało. Gigantyczny krater pojawił się zaledwie kilka metrów od altan, w których przez większa część roku przebywają działkowcy.

Na miejscu był jeden zastęp straży. W takich przypadkach nasze działania ograniczają się do zabezpieczenia takiego zapadliska taśmą. Żadna z altanek znajdujących się na terenie nie została uszkodzona

- powiedział starszy kapitan Piotr Pawelczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie w rozmowie z TVN24.

Miłośnicy teorii spiskowych nie są do końca przekonani, że wyrwy w ziemi są efektem działania natury. Wątpliwości budzą nie tylko ich niezwykle regularne kształty i duże rozmiary, ale również fakt, że przecinają one skały i warstwy gleby o różnej twardości i głębokości.

Tym razem wyjaśnienie fenomenu wydaje się być prozaiczne. Teren, na którym pojawiły się "wrota piekieł" był w przeszłości eksploatowany przez kopalnię, a do zapadnięcia doszło, ponieważ pod powierzchnią są puste komory. Za pokopalniany teren KWK Siersza odpowiada Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Właściciel będzie musiał przywrócić zdewastowany teren do stanu pierwotnego.