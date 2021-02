Chyba każdy za dzieciaka męczył swoich rodziców, żeby wybrać się do McDonald's, bo akurat w restauracji można było zdobyć fajne zabawki. A co byście powiedzieli na zgarnięcie winyla w McDonald's? Tak, to wcale nie jest żart.

W McDonald's dostaniesz... płytę winylową. Limitowane zestawy rozeszły się jak świeże bułeczki

McDonald's postanowił kreatywnie wypromować swoją kanapkę Crispy Chicken. Jak podaje Loundwire, sieć restauracji stworzyła specjalną ofertę i za 5 dolarów do kanapki zostanie dołączona 7-calowa płyta winylowa Taya Keitha. Hiphopowy producent z Tennesse znany jest chociażby ze współpracy z Travisem Scottem. Panowie stworzyli utwór "Sicko Mode", który został wykorzystany w jednej z reklam McDonald's. Piosenka, która znajdzie się na winylu, również pojawi się w reklamie Crispy Chicken.

Oprócz kanapki i płyty winylowej, w zestawie można było zdobyć specjalną bluzę. Piszemy celowo "można było", bo oferta się wyprzedała, chociaż kanapka zadebiutuje w McDonald's dopiero 24 lutego 2020. Oferta obowiązuje w USA, ale kto wie, może również w Europie McDonald's spróbuje stworzyć taką akcję z nietypowymi gadżetami dołączonymi do dań.