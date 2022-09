W "Milionerach" padło pytanie za milion. Znałbyś odpowiedź?

Stało się! W ostatnim odcinku programu "Milionerzy" uczestnik wygrał główną nagrodę - milion złotych. Sprawdźcie, jak brzmiało pytanie warte takiej kwoty i czy znalibyście prawidłową odpowiedź - uczestnik był pewny swojej odpowiedzi.

"Milionerzy": Uczestnik wygrał milion złotych. Jak brzmiało ostatnie pytanie?

Główną nagrodę zdobył Tomasz Orzechowski, księgowy z Łodzi. Pytanie za milion złotych brzmiało:

Uczestnik widząc odpowiedzi na ekranie od razu powiedział, że obiecał przyjacielowi, iż nie będzie ryzykować. To wcale jednak nie oznaczało, że zrezygnuje z udzielenia odpowiedzi - wręcz przeciwnie, znał od razu dobrą odpowiedź - wersję D. Przyjaciel uczestnika wstał i zaczął klaskać, dołączyła do niego publiczność. Hubert Urbański potwierdził, że Tomasz Orzechowski dobrze odpowiedział i wygrał główną nagrodę - milion złotych.

Na co zwycięzca przeznaczy taką kwotę? Mężczyzna chce część wygranej wykorzystać na podróż do Nowego Jorku. Nie był to pierwszy występ pana Tomasza w teleturnieju - już wcześniej wziął udział w "Va Banque" oraz "Jednym z dziesięciu", gdzie zdobył rekordową ilość punktów.

W popularnym teleturnieju "Milionerzy" spośród 6 osób poprzez rundę kto pierwszy, ten lepszy wyłaniana jest jedna osoba. Uczestnik może zdobyć milion złotych, jeśli dobrze odpowie na 12 pytań.