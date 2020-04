W Polsce wylądował największy samolot na świecie. Przywiózł sprzęt medyczny z Chin

Na pokładzie An-225 Mriya ma się znaleźć m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych. Podróż latającego kolosa do Polski została zaplanowana na zlecenie premiera Morawieckiego przez KGHM Polska Miedź i firmę Lotos. Wartość cargo wiezionego przez Antonova wynosi około 15 milionów dolarów.

Największy samolot na świecie wylądował w Polsce

Sama maszyna jest niezwykłym osiągnięciem radzieckiej inżynierii - wyprodukowano tylko jeden egzemplarz tego samolotu. Twórcami jest zakład lotniczy Aviant, a sam Antonov An-225 Mriya liczy ponad 84 metry długości i waży około 200 tysięcy kilogramów. Samolot jest napędzany sześcioma silnikami odrzutowymi. Maszyna jest w stanie przewieźć prawie 100 samochodów osobowych.

A oto kilka zdjęć z lądowania An-225 Mriyi na warszawskim lotnisku im. Chopina:

Co ciekawe, Antonov An-225 Mriya jest używany komercyjnie przez ukraińskie linie Antonov Airlines od 2001 roku. Służy głównie do transportu ciężkich ładunków. Samolot zagościł na terenie Polski po raz trzeci - poprzednio mogliśmy go zobaczyć w 2003 i 2005 roku.