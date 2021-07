W Suwałkach padł rekord największej liczby upalnych dni. Jak to możliwe?

Największą liczbę dni upalnych odnotowano na polskim biegunie zimna. Co jest przyczyną tej dziwnej anomalii pogodowej?

Jak informuje serwis TwojaPogoda.pl, upalnych dni na wschodzie jest już dwukrotnie więcej niż na zachodzie. Upały utrzymywały się dwukrotnie dłużej w Suwałkach, niż na Dolnym Śląsku.

W Suwałkach padł rekord największej liczby upalnych dni

W ostatnim czasie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej niemal każdego dnia wydawał alerty przed upałami. Oprócz tego nad krajem przeszły gwałtowne burze, nawałnice, a nawet trąby powietrzne i wodne. Kolejne fale upałów trwały nawet po 5-6 dni a temperatura oscylowała w granicach 27-29 stopni.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej największą liczbę dni upalnych odnotowano na polskim biegunie zimna. Przez 12 dni w Suwałkach temperatura utrzymywała się na poziomie 30 stopni i więcej. W Białymstoku taka sytuacja pogodowa trwała przez 13 dni. Należy wspomnieć, że średnia wieloletnia w tym rejonie Polski to zaledwie 2 dni upalne w ciągu roku.

Serwis TwojaPogoda.pl na podstawie wyników IMiG stwierdza, że we Wrocławiu temperatura sięgała 30 stopni lub przekraczała tę wartość przez zaledwie 6 dni. To dwukrotnie krócej niż na Podlasiu i Suwalszczyźnie. W Zielonej Górze liczba dni upalnych wyniosła tylko 4.

Co jest przyczyną tej dziwnej anomalii pogodowej?

Tym razem fale upałów, które napływały nad Polskę, docierały najpierw nad zachód. Tam utrzymywały się przez 2-3 dni. Potem spychane były na wschód. Wyże ze wschodu kontynentu powodowały zaleganie frontów przez nawet 6 dni w jednym miejscu. Na północnym wschodzie, średnia temperatura wynosiła mniej więcej 5 stopni powyżej normy wieloletniej. Padł więc kolejny historyczny rekord.

Źródło: TwojaPogoda.pl / IMGW-PIB.

