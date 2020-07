W USA poszukują spadkobiercy z Polski. Czeka na niego 300 tys. dolarów

Marketnews24 ogłosił, że w Stanach Zjednoczonych trwają poszukiwania spadkobiercy ogromnego majątku. Szczęściarz ma szansę stać się posiadaczem ponad 300 tysięcy dolarów, czyli około miliona złotych. Jak czytamy na biznesinfo.pl, poszukiwany spadkobierca jest Polakiem.

Polak poszukiwany w USA. Jest spadkobiercą 300 tys. dolarów

Co ciekawe to nie pierwsza taka sytuacja na terenie Stanów. Przekazywanie majątków za oceanem wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce, co generuje liczne problemy. Prawo w Stanach Zjednoczonych nie przewiduje zachowków, oznacza to, że przepisany spadek może przepaść, a nie przejść na kolejną osobę - w pierwszej kolejności na małżonka lub rodziców spadkobiercy. Stąd dużo większa popularność testamentów za oceanem niż w Polsce.

Joanna Pluta z kancelarii Baran&Pluta, która specjalizuje się w dziedziczeniu spadków z Ameryki w rozmowie z Marketnews24 podkreśla:

" W USA nie funkcjonuje prawo do zachowków i dlatego dużo bardziej niż w Polsce popularne jest sporządzanie testamentów, a wtedy majątki często są przepisywane na osoby obce, na fundacje. Zdarza się nawet, że w testamencie wymieniani są pracownicy banków, jako wieloletni znajomi. "

W Stanach nie obowiązują także ograniczenia regulujące sumy, które można odziedziczyć z kont bankowych. W Polsce istnieje zapis, że wypłata nie może przekroczyć 80 tysięcy złotych. Istnieje jednak inny warunek, aby odebrać przepisany majątek konieczna jest znajomość numeru konta bankowego zmarłej osoby.