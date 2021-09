W Warszawie pojawiła się pierwsza restauracja tylko dla zaszczepionych. W sieci zawrzało: "Mentalność hitlerowska do rasy lepszej"

W wielu państwach nie wejdziemy do knajp, kina czy teatru bez zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19 czy negatywnego wyniku testu. Na razie w Polsce nie ma takiego nakazu, ale jedna z warszawskich restauracji postanowiła wprowadzić taką zasadę.

Od 1 października warszawska restauracja Der Elefant wprowadza segregację sanitarną gości. Do lokalu będą mogli wejść tylko zaszczepieni klienci oraz ozdrowieńcy i goście z negatywnym wynikiem testu na COVID-19, który został wykonany w przeciągu 48h.

Właścicielem restauracji jest grupa Jarczyński, która jest wymagająca wobec swoich pracowników - wszyscy są zaszczepieni i pracują cały czas w maseczkach. Jak podaje biznes.wprost.pl, Artur Jarczyński podkreśla, że decyzja o segregacji sanitarnej była trudna:

Pod postami restauracji na Facebooku pojawiły się komentarze krytykujące decyzję właścicieli restauracji, jak chociażby:

Na jakiej podstawie prawnej będziecie sprawdzać dane wrażliwe? Nie macie prawa nikogo o to pytać. Ja do Was na pewno nie przyjdę.

Pojawiły się również i ostrzejsze komentarze:

Oczywiście nie zabrakło komentarzy osób zadowolonych z decyzji restauracji:

Der Elefant brawo, popieram Was, to odpowiedzialna decyzja i zupełnie normalna w innych krajach UE! Nie przejmujcie się komentarzami tych zaściankowych trolli, którzy się nie szczepią, bo uważają się za mądrzejszych niż naukowcy (smuteczek), a przez to narażają życie innych. I tak by do Was nie przyszli... Ale zdobędziecie wielu nowych klientów, szacun.