W Warszawie powstał mural dla lekarzy i pielęgniarek. Piękne podziękowanie za walkę z koronawirusem

Pandemia to trudny czas dla nas wszystkich. Życie niemal z dnia na dzień zmieniło się dla każdego z mieszkańców państw, do których dotarł koronawirus. Wielu ludzi straciło prace, nie może zobaczyć się z rodziną i przyjaciółmi. Jednak w najtrudniejszym położeniu są aktualnie służby medyczne, które codziennie walczą, aby każdy chory na COVID-19 wrócił cały i zdrowy do domu.

Mural dla lekarzy i pielęgniarek w Warszawie

W szpitalach brakuje środków bezpieczeństwa. Ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki codziennie narażają własne życie, aby ratować chorych. Wielu z medyków deklaruje, że z rodziną zobaczy się dopiero w wakacje - żeby nie ryzykować, w końcu od tygodni, każdego dnia mają bezpośredni kontakt z zakażonymi.

Życie po raz kolejny udowadnia, że bohaterowie często nie noszą peleryn znanych z tak bardzo przez nas lubianych filmów superbohaterskich. Dlatego właśnie to hasło pojawiło się na muralu przy Tamka 37 w Warszawie. Na Temat zorganizował akcję, dzięki której budynek ozdobił ogromny obraz przedstawiający lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych w dobie koronawirusa. Grupa stoi pod polską flagą, na tle mapy naszego kraju. Przed nią widzimy cienie osób w różnym wieku, którym na co dzień pomagają. Symbolicznie na muralu umieszczono także postać Supermana, który razem z chorymi z szacunkiem spogląda w stronę medyków. W prawym górnym rogu pojawiło się też adekwatne hasło:

" Nie każdy bohater nosi pelerynę. Dziękujemy! "

Ogromny mural powstał przy współpracy z Good Looking Studio, które od lat zajmuje się profesjonalnym malowaniem podobnych dzieł na budynkach. Jak czytamy w opisie akcji, twórcy zrezygnowali z części swojego wynagrodzenia wiedząc, z jakim zleceniem będą mieli do czynienia. Również Wspólnota Mieszkaniowa "Tamka 37" nie pobrała od inicjatorów akcji opłaty za wykorzystanie ściany budynku.

Zobacz też: Powstańcy Warszawscy dziękują służbom medycznym za ich walkę. "Towarzyszymy wam myślą i całym sercem"