W Warszawie powstanie rondo WOŚP mimo sprzeciwu PiS. Znamy dokładną lokalizację

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to największa w Polsce akcja charytatywna, która na przestrzeni niemal 30 lat dociera ze swoim przekazem do każdego zakątka świata. Symbol czerwonego serduszka kojarzy się nie tylko z pomocą najbardziej potrzebującym, ale też z tolerancją, zrozumieniem, pokojem, wolnością i pozytywnym nastawieniem do drugiego człowieka. Nic więc dziwnego, że wiele osób podziwia ekipie za jej działania, a Polacy chcieliby okazać wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcje.

Rondo WOŚP w Warszawie. Radni zdecydowali

Takim gestem ma być stworzenie ronda WOŚP w Warszawie. Pomysł zgłosił szef WFS Grzegorz Gruchalski, który oznajmił, że fundacja to rzesza wspaniałych ludzi oraz idea, którą należy promować. 6 radnych Nowoczesnej z klubu Koalicji Obywatelskiej złożyło oficjalny wniosek, który właśnie został przegłosowany.

Jak podaje Radio Zet, Anna Auksel-Sekutowicz, radna i członkini komisji ds. nazewnictwa oznajmiła:

" WOŚP to symbol. To coroczna zbiórka pieniędzy na służbę zdrowia, ale nie tylko. To także liczne programy zdrowotne.Dla mnie było to oczywiste, że Orkiestra powinna mieć swoją nazwę na jednym z miejskich obiektów. Dlatego bez wahania poparłam wniosek i głosowałam za nazwą dla ronda na Ursynowie. "

Uchwała została przegłosowana na korzyść zgłaszających 42 głosami. Jak podaje Radio Kolor, przeciw było 4 radnych Prawa i Sprawiedliwości, 12 radnych z partii wstrzymało się od głosu.

Rondo WOŚP w Warszawie. Gdzie powstanie?

Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powstanie na Ursynowie u zbiegu Płaskowickiej i Roentgena. Póki co, nie znamy daty oficjalnego odsłonięcia tablicy.