W kierunku Ziemi pędzi gigantyczna kometa. Niektórzy wierzą, że zwiastuje koniec świata

Na pojawienie się na niebie komety C/2017 K2 z niecierpliwością czekają miłośnicy astronomii na całym świecie. Obiekt rozświetli niebo już niebawem. Jak twierdzą badacze, kometa ma gigantyczne rozmiary. Czy obiekt będzie można zobaczyć gołym okiem z różnych miejsc na Ziemi?

W kierunku Ziemi pędzi gigantyczna kometa

C/2017 K2 to kometa obłoku Oorta o orbicie hiperbolicznej. Po raz pierwszy zauważono ją w 2017 roku przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Obiekt od same początku wydawał się być wyjątkowy. Jego jasność w momencie odkrycia wynosiła około 19 mag, co przy założeniu współczynnika aktywności n=4 daje nam obiekt o jasności absolutnej aż 1 mag.



Zdaniem NASA nie ma pewności co do rozmiarów jądra komety. Może ono wynosić 18 do nawet 161 km. Długość warkocza C/2017 K2 może wahać się od 130 tys. do 800 tys. kilometrów.

Obiekt zbliży się do Ziemi w czwartek 14 lipca 2022. Będzie znajdować się dalej, niż wynosi średnia odległość między Ziemią a Marsem, więc mamy raczej marne szanse zobaczyć ją gołym okiem.

Czy C/2017 K2 może zwiastować koniec świata?

Czy jak twierdzą Biblia, starożytne księgi i apokryfy, proroctwa i współczesne przepowiednie komety zwiastują ostateczny koniec ludzkości? Jaką rolę w proroctwach na rok 2022 pełni C/2017 K2?

Przepowiednie i proroctwa na 2022 nie są optymistyczne. Według części interpretatorów spuścizny Nostradamusa, w roku 2022 wybuchnie kilka strasznych konfliktów zbrojnych. W Ameryce Północnej dojdzie do trzęsienia ziemi na niespotykaną dotąd skale. Spowoduje ono wielki kryzys humanitarny.

Również Baba Wanga twierdziła, że 2022 przyniesie ze sobą serię katastrof i innych strasznych wydarzeń. Tuż przed swoją śmiercią, w wieku 85 lat, przewidziała, że w 2022 roku nadejdą trudne czasy. Jej zdaniem rok 2022 będzie obfitował w wydarzenia, które na stałe zmienią losy ludzkości.

Historia zna wiele przypadków gdy pojawienie się komet zwiastowało podobno nadejście strasznych i tragicznych wydarzeń. Już Arystoteles wiązał pojawienie się komet z klęskami żywiołowymi – suszami, burzami, powodziami i innymi kataklizmami. Ten starożytny pogląd kultywował również Jan Długosz, który chętnie wspierał przykładami twierdzenia greckiego filozofa. Roczniki jego autorstwa zawierają wiele interesujących opisów komet i tego co zapowiadały.

Naukowcy jednoznacznie nie potwierdzają, ale też nie zaprzeczają czy komety mogą mieć jakiś wpływ na życie na Ziemi.