"W pustyni i w puszczy" jest rasistowskie? Tak uważa poseł Lewicy, który chce usunięcia książki z listy lektur szkolnych

Jak podaje PAP, Maciej Gdula (Lewica) uważa, że książka "W pustyni i w puszczy" jest przesycona rasizmem i powinna zniknąć z listy lektur szkolnych, albo powinna być krytycznie omawiana dopiero w liceum. W tej sprawie zareagował wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski, który podkreśla, że dzieło noblisty wychowało pokolenia Polaków.

Książka "W pustyni i w puszczy" jest na liście lektur obowiązkowych w szkole podstawowej dla klas 4-6. Gdula o swoimi wątpliwościami dotyczących "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza dzielił się w mediach i na Twitterze. Polityk wyznał dla PAP:

Ja tej książki długo nie czytałem, czytałem ją wtedy, kiedy była lekturą, a teraz, kiedy czytała ją moja córka, to jest to jednak taka bardzo szkodliwa lektura. Jest w niej nie tylko rasistowski język, język, który dzisiaj razi np. użycie słowa "Murzyn", ale tam są same rasistowskie klisze dotyczące osób czarnych. To jest podane jako coś oczywistego, przezroczystego, naturalnego, dzieciom, które są w momencie kształtowania swoich postaw tzn. mają te 10-11 lat. Nie wierzę w to, że ta książka jest czytana w podstawówce krytycznie, bo też te dzieci trochę nie mają do tego na razie narzędzi.