W sieci pojawił się zwiastun filmowej biografii Nergala. Oto fragment "Adam the Apostate - Nergal the Heretic"

Adam Nergal Darski to zdecydowanie jeden z najbardziej kontrowersyjnych muzyków w Polsce. Chociaż artysta nie odbiega od standardów prezentowania swoich poglądów od innych reprezentantów metalowej ekstremy, to przez swoją ogromną popularność, także w kręgach zupełnie niezwiązanych z graniem (i tym samym mniej odpornych na jego mocny przekaz), co chwila jest na językach naczelnych mediów w naszym kraju.

Zwiastun biografii Nergala "Adam the Apostate" już w sieci

W 2012 roku ukazała się książka "Spowiedź heretyka", którą Nergal stworzył wraz z Krzysztofem Azarewiczem w formie wywiadu rzeki. Biografia wkrótce zostanie wznowiona, ponieważ jej cały nakład wyprzedał się, a pojedyncze egzemplarze osiągają naprawdę wysokie, jak na standardy książek muzycznych, ceny na aukcjach internetowych. Niesłabnące zainteresowanie wydawnictwem oraz coraz prężniej rozwijająca się na wielu płaszczyznach kariera Darskiego sprawiła, że wkrótce historia życia najsłynniejszego polskiego metalowca zostanie zekranizowana.

Stworzenia dokumentu podjął się szwedzki reżyser Claudio Marino, autor ostatniego klipu Behemotha do coveru The Cure "A Forest". Ostatnio w sieci pojawił się plakat, który zapowiada film "Adam the Apostate - Nergal the Heretic".

Tym razem na kanale twórcy widzimy pierwszy teaser produkcji.

Data premiery filmu póki co jest jeszcze tajemnicą. Darski jednak już zapowiada, że produkcja jest świetnym uzupełnieniem uwielbianej przez fanów książki.