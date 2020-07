W sieci pojawiła się kolejny niebezpieczny dla życia dzieci challenge. Policja ostrzega przed "Strasznym Goofym"

W internecie co jakiś czas pojawiają się niebezpieczne dla najmłodszych "gry". Większość z nas pamięta pewnie przerażającą lalkę Momo, której przypisywano samobójstwa dzieci w Wielkiej Brytanii czy Kolumbii. Jeszcze większy rozgłos zyskał Niebieski Wieloryb. Było to wyzwanie polegające na wykonaniu 50 zadań, które zmuszały dzieci do samookaleczeń. Ostatnią rzeczą do wykonania, aby zaliczyć challenge, było samobójstwo.

Straszny Goofy. Niebezpieczny challenge, na czym polega?

Tym razem policja ostrzega przed postacią "Strasznego Goofy'ego", który zagaduje najmłodszych użytkowników internetu i podobnie jak Niebieski Wieloryb - wysyła im zadania do wykonania.

Nowa "gra" pojawiła się na WhatsAppie, Instagramie i TikToku. Niemiecka policja z Brandenburgii zawiadamia, że wiadomości wysyła człowiek używający nazwiska Jonathan Galindo. Jego zdjęcia profilowe na portalach są bardzo charakterystyczne, ponieważ przypominają przerażającą wersję Goofy'ego znanego z bajek Disneya.

W policyjnym komunikacie cytowanym czytamy, że "Straszny Goofy":

" Zachęca dzieci i młodzież do niebezpiecznych zabaw. Wzywa dzieci i młodzież do wykonywania różnych zadań, które na początku są banalne i nieszkodliwe, ale na końcu mogą doprowadzić do samobójstwa gracza. "

Policja zaapelowała również do rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat niebezpieczeństwa w internecie. Zasugerowała także, aby kontrolować, co nasze pociechy robią w internecie i z kim rozmawiają. Władze proszą też o blokowanie oraz zgłaszanie policji profili ze "Strasznym Goofym" w awatarze.