Wprowadzenie konsol nowej generacji zawsze wiąże się z dwiema podstawowymi reakcjami graczy - radością związanej z lepszym, bardziej wydajnym sprzętem poszerzającym możliwości twórców gier, oraz obawą dotyczącą pożegnania z ulubionymi tytułami. Wielu wydawców zapowiedziało, że ich najpopularniejsze tytuły z PlayStation 4 zostaną zaktualizowane i będą dostępne na PlayStation 5. Jak będzie wyglądało to w przypadku Ubisoft?

Gry Ubisoft niedostępne na PlayStation 5 - lista tytułów

Gracze, którzy kupili wiele popularnych gier tuż przed premierą nowej konsoli od Sony, nie muszą się martwić, bo wiele pozycji zostanie przystosowanych do wymagań sprzętu następnej generacji.

Nie będą to jednak wszystkie gry. Jak podaje portal Engadget, Ubisoft przygotował listę pozycji, które nie zostaną zaktualizowane, a więc nie będą dostępne na PlayStation 5. Wśród nich znalazło się wiele tytułów związanych z serią Assassin's Creed. Poza tym wśród gier nieobsługiwanych przez PS5 pojawiły się takie pozycje jak Ryzyko, Star Trek Bridge Crew, Werewolves Within oraz Space Junkies. Post zniknął jednak z oficjalnego bloga Ubisoftu. Co to oznacza?

Z powodu obaw graczy dotyczących tytułów, które mają nie będą działać na PlayStation 5, Ubisoft usunął post z bloga, a następnie opublikował oświadczenie dotyczące listy, ujawniając, że pojawiły się na niej pewne "nieścisłości". W chwili pisania tego tekstu nie wiadomo, które gry zostały nieprawidłowo dodane.

Które części Assassin's Creed nie będą działać na PlayStation 5?

Seria gier przygodowych o skrytobójcach to jedna z najpopularniejszych marek francuskiej firmy. Według skasowanego postu na PS5 nie zagramy w Assassin's Creed Syndicate oraz pomniejsze dodatki pokroju Assassin's Creed Chronicles Trilogy Pack, Assassin's Creed Chronicles India, Assassin's Creed Chronicles China i Assassin's Creed Chronicles Russia.

Sony zapewnia, że 99% gier dostępnych w bibliotece PS4 zostanie zaktualizowanych na potrzeby nowej konsoli. Gracze powinni więc spać spokojnie.

