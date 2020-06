W znanym lesie znaleziono zwłoki zamordowanego człowieka

Japońskie media informują, że niedawno znaleziono ciało (a właściwie jego szczątki) w "lesie Totoro". Lokalizacja, która zainspirowała reżysera Hayao Miyazakiego, stała się miejscem zbrodni, a na miejscu od kilku dni znajduje się policja, która szuka dowodów i wskazówek, w celu ustalenia tożsamości tej osoby.

W znanym japońskim lesie odnaleziono szkielet człowieka

Lasy w okolicy miasta Tokorazawa stały się inspiracją dla filmu "Mój sąsiad Totoro". Reżyser Miyazaki tak bardzo pokochał miejsce, że postanowił umiejscowić w nim niemalże swój cały film. Po premierze animowanego klasyka miejsce szybko stało się znane jako Las Totoro. Teraz służy również jako miejsce spoczynku.

Policja została poinformowana o ciele przez jednego z mieszkańców, który odkrył szczątki podczas dokarmiania bezpańskich kotów zamieszkujących las. Z ciała nie zostało zbyt dużo - w większości tylko kości. Okazuje się jednak, że mężczyzna, który je odnalazł, widział je już wcześniej.

Według raportu świadek widział stertę kości tydzień wcześniej, zauważył bowiem kilka z nich wystających spod sterty liści. Dopiero gdy pojawił się w lesie jeszcze raz, to zrozumiał, że kości należały do człowieka, a nie tak jak myślał, do zwierzęcia.

Obecnie, tak jak wspomnieliśmy, funkcjonariusze poszukują dowodów, by zidentyfikować ciało i poznać przyczynę śmierci.