WHO przestrzega. Popularny błąd w noszeniu maseczek

W Polsce od kilku tygodni wzrasta liczba zachorowań na COVID-19. Minister zdrowia, Łukasz Szumowski ostrzega, że statystyki wkrótce pójdą w górę znacznie gwałtowniej. Polacy podzielili się na tych, którzy sumiennie przestrzegają domowej kwarantanny i tych, którym potrzeba kolejnych dowodów na potwierdzenie powagi sytuacji.

Błędy w noszeniu maseczek. WHO przestrzega

Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia, również osoby, które starają się być ostrożne w czasach pandemii, popełniają podstawowe błędy w stosowaniu środków chroniących przed chorobą. Przedstawiciel WHO odniósł się do notorycznych błędów w noszeniu maseczek ochronnych.

Dr Michael Ryan, dyrektor do spraw kryzysowych w WHO zaapelował w oficjalnym oświadczeniu, aby każdy posiadacz maseczek ochronnych zrezygnował z noszenia ich w domu. Specjalista podkreślał, że zużywają się one niezwykle szybko, a wśród lekarzy czy pielęgniarek nadal ich brakuje. Podkreślił, że tego typu środki ochrony powinny nosić osoby, które opiekują się chorymi lub sami źle się czują.

Posłuchaj podcastu

Ponadto łatwo zauważyć podstawowe błędy w stosowaniu wspomnianych przez WHO masek. Zanim założymy osłonę na twarz czy ręce, należy dokładnie umyć i odkazić dłonie. Jeśli tego nie zrobimy, z łatwością przeniesiemy bakterie prosto na przedmiot, który miał nas chronić. Takie działanie chociaż częste, mija się z celem.

Jak czytamy na who.int, oficjalnej stronie Światowej Organizacji Zdrowia, szacuje się, że co miesiąc potrzeba 89 milionów masek medycznych do walki z COVID-19. Jeśli chodzi o rękawiczki liczba wzrosła do 76 milionów. Zapotrzebowanie światowe na okulary ochronne to 1,6 miliona gogli miesięcznie. Aby zaspokoić popyt na środki ochrony osobistej WHO szacuje, że należy zwiększyć produkcję o 40 procent.

