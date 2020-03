WOŚP o sprzęcie zakupionym do walki z epidemią: „KPRM uznała, że przejmie ten sprzęt”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy aktywnie włączyła się w walkę z epidemią COVID-19. Orkiestra po wsłuchaniu się w potrzeby szpitali błyskawicznie wydała ponad 24 mln zł na zakup najpotrzebniejszego sprzętu.

WOŚP zakupił łóżka do intensywnej terapii, analizator laboratoryjny, kardiomonitory oraz 50 000 Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej, mających zapobiegać zarażeniu się przez personel medyczny COVID-19.

Wsparcie dla systemu ochrony zdrowia zmagającymi się z brakami w wyposażeniu w czasie epidemii możliwe było dzięki stworzeniu Funduszu Interwencyjnego, wspieranego przez polskie przedsiębiorstwa.

MON na prośbę WOŚP zgodził się na dostarczenie sprzętu do Polski w ramach programu SALIS (Strategic Airlift International Solution), w którym NATO udostępnia państwom członkowskim samoloty transportowe.

Lot miał odbyć się 7,8 lub 9 kwietnia 2020. Jurek Owsiak poinformował jednak, że Orkiestra została zmuszona do szukania prywatnego przewoźnika. Jak się okazało, KPRM poinformowała, że jeśli sprzęt zakupiony przez WOŚP przyleci do Polski samolotem udostępnionym przez MON, to rząd przejmie nad zakupionymi przez orkiestrę środkami pełną kontrolę.

Rząd chce przejąć sprzęt WOŚP zakupiony do walki z epidemią COVID-19

Jurek Owsiak informacji o konieczności zrezygnowania z pomocy MON i szukania możliwości komercyjnego przetransportowania sprzętu do naszego kraju poinformował we wpisie na Facebooku.

W komunikacie nie pojawiły się powody, przez które WOŚP musiał zrezygnować z transportu SALIS. Owsiak wspomniał tylko, że gdy do operacji wmieszała się Kancelaria Rada Ministrów, pojawiły się „zaskakujące wymagania”.

Więcej światła na sprawę rzucił Jarosław Dobies, rzecznik WOŚP:

" WOŚP kupiła za społeczne pieniądze sprzęt, który musimy przetransportować z Chin do Polski, a następnie chcieliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozdysponować go między te szpitale, które najbardziej go potrzebują. Problem w tym, że KPRM uznała, że, owszem, państwo pomoże w transporcie, ale potem „przejmie” ten sprzęt i to rząd sam zdecyduje, dokąd i kiedy on trafi, już bez udziału Wielkiej Orkiestry. Na to nie możemy się zgodzić. "

Dobies dodał, że WOŚP musi rozliczyć się z zakupionego sprzętu, co oznacza między innymi konieczność podpisywania z obdarowanymi placówkami odpowiednich dokumentów. Kontroli nad tym, gdzie trafią zakupione przez Orkiestrę dary oczekują także darczyńcy.

Michał Dworczyk, szef Gabinetu Prezesa Rady Ministrów, decyzją WOŚP jest zaskoczony.

" Osobiście oddzwaniałem do Owsiaka, jakiej pomocy potrzebują i jakie są oczekiwania. Pytałem ich również o warunki. Jeżeli jest transport rządowy, może liczyć na bezpłatny transport środków z Chin. Jeżeli zgłaszają się organizacje, że środki wejdą do dyspozycji do Ministerstwa Zdrowia, to tak samo można liczyć na bezpłatny transport cargo. Wszystkie inne firmy mogą korzystać z usług LOT-u czy innego przewoźnika. Fundacja WOŚP miała się zastanowić i dlatego przyjąłem jego post z dużym zaskoczeniem. "

Jurek Owsiak z kolei deklaruje, że gdy tylko sprzęt dotrze do Polski, zostanie rozdysponowany do szpitali, które potrzebują go najbardziej:

" Jesteśmy bombardowani telefonami ze strony szpitali, które nie są w systemie, a przeżywają ogromne trudności w codziennym zaopatrywaniu lekarzy i personelu medycznego w artykuły ochronne. Na dzień dzisiejszy najwięcej takich próśb otrzymujemy z oddziałów położniczych, gdzie każdego dnia mają miejsce porody. Niektóre ze szpitali nie mają dosłownie żadnych dostaw materiałów ochronnych. Tak więc, jak tylko transport zakupionego przez WOŚP wyposażenia medycznego (w tym 50 tysięcy pakietów indywidualnej ochrony osobistej) zostanie dostarczony do Warszawy, w pierwszej kolejności do tych właśnie oddziałów Orkiestra wyśle wsparcie. "

Orkiestra poprosiła o przedstawienie ofert przewoźników komercyjnych, w tym LOT. Najprawdopodobniej transport zakupionego sprzętu do Polski zostanie opóźniony.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie:

" W ubiegły piątek, w godzinach wieczornych, precyzyjnie poinformowałem przedstawiciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o wszystkich możliwych sposobach wsparcia i procedurach, które towarzyszą operacji logistycznej związanej z transportem asortymentu medycznego z Chin. W odpowiedzi uzyskałem informację o potrzebie skonsultowania propozycji wewnątrz WOŚP jednak do dziś żaden pracownik lub wolontariusz organizacji nie wrócił do KPRM z decyzją władz Fundacji. Polski rząd wyraża pełną gotowość i chęć udzielenia niezbędnego wsparcia wszystkim podmiotom uzupełniającym centralny system dystrybucji Ministerstwa Zdrowia, a tym samym kierującym swoją pomoc do najbardziej potrzebujących ośrodków, szpitali i służb medycznych, których pracownicy każdego dnia walczą z szerzącą się pandemią. Wszystkich obowiązują jednakowe zasady - w ich granicach z chęcią pomożemy każdej organizacji, w tym Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Każdy podmiot z kręgu administracji rządowej i samorządowej, organizacja pozarządowa i podmiot z sektora biznesowego jest zaproszony do uczestnictwa w „powietrznym moście pomocy”, jaki realizujemy poprzez lotnictwo wojskowe i cywilne. Nie ma żadnych przeszkód w realizowaniu transportu środków i wyposażenia dla placówek służby zdrowia w Polsce. Nie stawiamy nikomu jakichkolwiek ponadstandardowych wymagań czy też szczególnych warunków. Pozostajemy gotowi do realizacji transportu asortymentu medycznego zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i dziś podjęliśmy próby kontaktu telefonicznego z władzami Fundacji. W związku z ich niepowodzeniem oczekujemy na pilny kontakt ze strony WOŚP. Przed nami trudne miesiące, które są dla nas wszystkich - ogromnym wyzwaniem i egzaminem z odpowiedzialności i rozwagi. Za wszelką cenę staramy się zminimalizować wpływ epidemii na życie milionów polskich rodzin. Z koronawirusem wygramy tylko wspólnie i solidarnie. W jego obliczu wszyscy są równi. "

