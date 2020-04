WOŚP przekaże 37 respiratorów do szpitali. Błyskawiczny efekt uruchomienia Funduszu Interwencyjnego

Koronawirus SARS-CoV-2 zrewidował plany WOŚP. Fundacja zaangażowała się w walkę z epidemią, angażując w nią także wolontariuszy i wszystkich, którzy gotowi są nieść ludzką pomoc.

Orkiestra uruchomiła między innymi akcję koordynowania działania ochotników niosących pomoc z osobami, którzy jej potrzebują. O przystąpienie do niej został poproszony Pokojowy Patrol.

WOŚP uruchomił także Fundusz Interwencyjny, którego zadaniem ma być doposażanie polskich szpitali w sprzęt i środki ochronne niezbędne do ich bezpiecznego funkcjonowania. Fundacja uruchomiła zbiórkę w sieci i jak zwykle Polacy nie zawiedli, hojnie wspierając inicjatywę.

Efekty działania funduszu widoczne są błyskawicznie. WOŚP poinformował właśnie, że do szpitali w całej Polsce trafi 37 respiratorów uniwersalnych zakupionych z otrzymanych środków.

O zakupie poinformował na Facebooku Jurek Owsiak.

"

Uwierzcie, kupić dzisiaj respirator to rzecz granicząca z cudem! Nie jesteśmy agendą rządową, jesteśmy tylko Fundacją, organizacją pozarządową. Przez wiele lat naszej działalności respirator i aparat do wspomagania oddychania to jedna z tych kategorii urządzeń, które najczęściej kupowaliśmy. Dzisiaj światowy producent znalazł dla nas tych 37 respiratorów. Urządzenia będą pod koniec maja, na początku czerwca. Wiemy, że trzeba czekać, ale zamówiliśmy, bo nieprzerwanie także napływają do nas błagalne prośby ze szpitali o te właśnie urządzenia. "