WOŚP spełnia obietnicę. Łóżka dla pacjentów z koronawirusem wkrótce trafią do szpitali

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny obiecała wesprzeć polską służbę zdrowia w walce z pandemią koronawirusa. Tym razem organizacja ufundowała pacjentom łóżka, których brakuje w polskich szpitalach.

Niedawno Jurek Owsiak opublikował wpis, w którym kategorycznie zabronił szpitalom korzystania z łóżek zakupionych przez WOŚP do innych celów, niż te, do których zostały pierwotnie przeznaczone. Prezes Fundacji nie chciał, aby sprzęt zniknął z oddziałów geriatrii i psychiatrii dziecięcej, jednak podkreślił, że rozumie, jak duże jest zapotrzebowanie szpitali ze względu na koronawirusa. Po raz kolejny obiecał pomoc.

Fundacja zajęła się zakupem łóżek dedykowanych specjalnie dla pacjentów z COVID-19. Jak deklaruje Jurek Owsiak:

"

Wobec ogromnych zapotrzebowań na łóżka realnie patrząc -możemy na jeden szpital zapewnić kupno 20 łóżek. Są to łóżka do intensywnej terapii. W tym tygodniu już pierwsze łóżka wyjadą z polskich fabryk do szpitali. Oczywiście zamawiamy kolejnie - w miarę jak będą wyprodukowane, będą trafiać do kolejnych szpitali. Niestety nie jesteśmy w stanie kupować kardiomonitorów i respiratorów. A to tylko czubek góry lodowej spośród próśb, które otrzymujemy z całej Polski. "