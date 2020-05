WOŚP walczy o wymianę zakupionych maseczek. Okazało się, że nie spełniają norm

WOŚP natychmiast poinformował o tym wszystkie placówki, do których trafiły pakiety IPOO. Znajdujące się w nich maseczki KN95, w założeniu mające chronić przed zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, nie przeszły pozytywnie wszystkich badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

WOŚP przekazał, że wielokrotnie upewniał się u dostawcy, czy zamówiony sprzęt jest odpowiedniej jakości.

Jurek Owsiak, prezes zarządu WOŚP, zapowiedział że Fundacja nie zamierza odpuścić i będzie walczyć o sprzęt zakupiony przez powierzone jej przez Polaków pieniądze.

"

Czuliśmy się absolutnie w obowiązku, by o wyniku tych badań poinformować placówki, które otrzymały od nas sprzęt, a także zwrócić się do firmy, u której zakupiliśmy sprzęt, o natychmiastowe wyjaśnienia i wymianę maseczek na takie, które spełniają odpowiednie normy i zostało to potwierdzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy lub zwrot pieniędzy za nieprawidłowo wykonane zamówienie. Z przykrością stwierdzamy, że staliśmy się kolejną ofiarą nieuczciwych praktyk chińskich producentów i że niestety nie jesteśmy jedyni. Wiemy już, że podobna sytuacja dotyka też inne firmy i organizacje w krajach, w których nieporównywalnie większe zamówienia okazały się nie spełniać norm. Jest to tym bardziej bulwersujące, że w obliczu pandemii uczciwość i rzetelność firm zajmujących się produkcją i dystrybucją sprzętów, mających za zadanie chronić nas wszystkich, powinna być na pierwszym. "