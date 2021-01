WOŚP zachwyciła samego Chucka Norrisa! Aktor nagrał wideo specjalnie dla Jurka Owsiaka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jedna z największych zbiórek charytatywnych w Polsce. Inicjatywa Jurka Owsiaka wystartowała w tym roku już po raz 29. Przez pandemię koronawirusa i obostrzenia w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce tegoroczny Finał nabierze nowego charakteru. W sieci pojawiły się eSkarbonki, do których można wpłacać pieniądze bez kontaktu z wolontariuszami i wychodzenia z domu. Z kolei finałowe koncerty przeniosą się do studia WOŚP.

WOŚP: Chuck Norris zachwycony inicjatywą Owsiaka

W tym roku pieniądze zebrane przez WOŚP trafią na oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, a 29. Finał odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. Inicjatywę Jurka Owsiaka wspierają gwiazdy kina, muzyki oraz pisarze, politycy i dziennikarze. Jak się okazuje, WOŚP zrobił wrażenie nawet na Chucku Norrisie!

Aktor nagrał film, który pojawił się na profilu braci Collins na Instagramie. Norris podkreśla na nagraniu, że jest pod wielkim wrażeniem tego, co roku w styczniu odbywa się w Polsce.

Cześć Jurek i Wielka Orkiestro Świątecznej Pomocy! Świetna robota! Robicie z całą organizacją świetną robotę! Bądźcie silni, nigdy się nie poddawajcie i wiedzcie, że to, co robicie, jest bezcenne! Trzymajcie się i wszystkiego najlepszego!

Nagranie autorstwa Chucka Norrisa możecie zobaczyć poniżej: