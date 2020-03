WOŚP zainwestował w walkę z koronawirusem już 20 milionów złotych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zbierała pieniądze dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Jednak Fundacja stara się także pomagać Polakom w wyjątkowych, nieplanowanych sytuacjach. W 2010 roku Organizacja dołączyła się do akcji "Stop powodziom!", a tym razem wyjątkowe okoliczności dotyczą pandemii koronawirusa na świecie. Również z tym ciężkim dla wszystkich wyzwaniem postanowiła zmierzyć się fundacja Jurka Owsiaka.

22 marca Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zamówiła 50 tysięcy Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej. Zestawy są niezbędne w walce z epidemią i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa lekarzy i innych osób ratujących życie i zdrowie zarażonych koronawirusem. Fundacja przeznaczyła na ten zakup aż 16 milionów złotych. Część tych pieniędzy pokryto z środków zebranych w 2019 roku w ramach 1% podatku, a częściowo ze zbiórki 28. Finału WOŚP.

Na pakiet składa się kombinezon, buty, panoramiczne gogle, rękawiczki, worek na odpady, czyli to, czego dzisiaj najbardziej potrzebują walczący z koronawirusem lekarze i personel medyczny.

Jak pisze Jurek Owsiak na swoim oficjalnym Facebooku:

"

Ogrom ludzi pracuje teraz nad całą logistyką dostawy z Chin. Robimy wszystko, by dotarła ona do nas tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, nie powinno to trwać dłużej niż kilkanaście dni. "