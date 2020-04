Walka z koronawirusem w Alpach. Piękne iluminacje na 4478 metrach n.p.m. namawiają do zostania w domu [FOTO]

Koronawirus dotarł już niemal do każdego zakątka świata. Każda pozytywna wiadomość w czasach pandemii jest na wagę złota, chociaż nie pojawia się takich wiele. W tych trudnych chwilach społeczeństwo stara się sobie pomagać i wspierać się wzajemnie. Restauracje dostarczają jedzenie do szpitali, muzycy grają koncerty online, wolontariusze robią zakupy osobą starszym, a ci bardziej uzdolnieni manualnie szyją maseczki, które potem trafiają do medyków.

Koronawirus: Piękne iluminacje w Alpach

Wsparcie wobec zarażonych koronawirusem okazał także szwajcarski artysta Gerry Hofstetter, który stworzył ogromne iluminacje. Trafiły one na zbocze szczytu Matterhorn.

Matterhorn to szósty pod względem wysokości samodzielny szczyt w Alpach Pennińskich. Leży on na granicy między Szwajcarią a Włochami. Miejsce stało się symboliczne. Na zboczu góry pojawiły się iluminacje przedstawiające pokrzepiające hasztagi takie jak #hope czy #solidarität. Na skałach widać także flagę Włoch i Szwajcarii, serce oraz apel do mieszkańców kryjący się pod hasłem "Stay home".

Dzieło Hofstettera można podziwiać codziennie po zachodzie słońca od 20:30 do 22. Projekt jest formą przekazania pozytywnych emocji, dodania otuchy oraz nadziei tym, którzy chorują lub boją się o siebie i swoich bliskich. Piękne iluminacje są symbolem jedności i oczekiwania na koniec pandemii.

Posłuchaj podcastu

Zobacz też: 17-letni chłopak założył jedną z najpopularniejszych stron na temat koronawirusa