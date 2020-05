Wallphabet - nowy mural na Saskiej Kępie hołdem dla liternictwa. Co konkretnie przedstawia?

Good Looking Studio to znani już specjaliści w dziedzinie ręcznie malowanych reklam, murali artystycznych i grafik ściennych. Ich najnowsze dzieło, zrealizowane we współpracy z duńskim artystą, to typograficzny mural przedstawiający dość nietypowy alfabet.

Co przedstawia nowy mural na Saskiej Kępie?

Współtwórcą tego nietypowego dzieła jest duński artysta Jakob Engberg, tworzący pod pseudonimem Copenhagen Signs. Efektem jego współpracy z Good Looking Studio jest typograficzny mural przedstawiający łaciński alfabet o kroju liter zwanym "Architectural Script". Już sam sposób wykonania muralu robi wrażenie - litery zostały napisane pędzlem, każda linia była pociągnięta jednokrotnie, bez żadnych poprawek. Co więcej, całość pełni również funkcję instruktażową - za pomocą strzałek ukazujących kierunek pociągnięć pędzla, obrazuje, jak wykonać go samemu!

Mural znajduje się na elewacji budynku przy ul. Greckiej 17 na Saskiej Kępie w Warszawie i jest kontynuacją ogólnoświatowego trendu o nazwie #wallphabet. Nie jest to pierwszy tego typu projekt zrealizowany na ulicach Warszawy. W ubiegłym roku, przy skrzyżowaniu ul. Madalińskiego i Sandomierskiej, pojawił się mural o podobnej tematyce. Jest on kolarzem literniczym, na którego powstanie złożyła się współpraca 15 artystów, z różnych zakątków świata.