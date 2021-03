Warszawa: Nawiedzony dom przy Szeligowskiej. Czy przerażające legendy są prawdziwe?

Chyba każdy słyszał opowieści o nawiedzonych domach i o strasznych historiach z nimi związanych. Właśnie taką historię kryję w sobie dom przy ulicy Szeligowskiej 32 w Warszawie.

Nawiedzony dom w Warszawie na ulicy Szeligowskiej

Niegdyś położony nieco na odludziu budynek miał przerażająca historię. W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku doszło tam do prawdziwej tragedii - ojciec zamordował całą rodzinę, a następnie sam popełnił samobójstwo.

Co było przyczyną dramatu, który wydarzył się wiosną w 1986 roku? Jak możemy przeczytać w artykule Bartłomieja Mostka "Prawdziwa historia nawiedzonego domu", budynek zamieszkiwały dwie rodziny. 41-letni Janusza S., jego żona Aldona oraz dwoje dzieci: 13-letnia Patrycja i 10-letni Eryk mieszkali w jednej części domu. Tuż obok żyła matka Janusza Alicja oraz jej córka Danuta. 25 kwietnia 1986 roku budynku doszło do ogromnego pożaru. Gdy go ugaszono, w salonie znaleziono zwłoki rodziców. Janusz i Aldona zginęli od strzału w głowę, a broń, z której dokonano morderstwa, znajdowała się obok nich. Na terenie posesji znaleziono równie kanister po benzynie, którą podpalono dom. Eryk leżał martwy w swojej sypialni. Został zastrzelony. Taki sam los spotkał również jego siostrę. Patrycja leżała skulona w kącie swojego pokoju. Również zastrzelona.

W pokoju stołowym obok siebie leżały zwłoki kobiety i mężczyzny, a przy jego nogach leżała strzelba. Podłoga została oblana benzyną, zaś obok stołu stał otwarty kanister. Kobieta zginęła od postrzału szyi, mężczyzna zaś został postrzelony w część żuchwową twarzy. W sąsiedniej sypialni, na łóżku, twarzą do poduszki leżał ubrany w piżamę chłopiec. Gdyby nie rozległa rana postrzałowa pleców, można by pomyśleć, że śpi. W ostatnim pokoju wciśnięta w kąt skulona w pozycji embrionalnej klęczała nastoletnia dziewczyna. Miała na sobie nocną koszulę, z której boku płynęła krew. Jak później stwierdzono, strzał z broni myśliwskiej przebił na wylot jej ramię, a następnie zmiażdżył serce […].

- pisał w swoim reportażu Bartłomiej Mostek.

Historia nawiedzonego domu w Warszawie

Kto strzelał? Oficjalnie zbrodnię popełnił Janusz, jednak mieszkańcy, aby ośmieszyć MO, twierdzili, że zbrodnia była efektem nakrycia przez mieszkańców włamywaczy podczas kradzieży, a milicja nie umiała wykryć sprawców.

Niemal natychmiast po tragedii okoliczni mieszkańcy zaczęli opowiadać sobie przerażające historie na temat domu. Plotki rozchodziły się lotem błyskawicy. Zdaniem niektórych dom stał się przeklęty i nawiedzony.

Krąży opowieść, że wieczorami w oknach tego domu nieraz widać poświatę od włączonego telewizora a nieraz dochodzi stamtąd muzyka. Podobno nawet bezdomni boją się tam zamieszkać. Czy to prawda? Sprawdźcie sami.

Nawiedzony dom na Szeligowskiej - podobno jest taki, idąc od ul.Lazurowej. Nikt kto tam mieszkał, długo nie wytrzymał, nawet bezdomni.

Zawsze jak wracam z pracy, to widzę, jak w oknie stoi malutki chłopiec.

- pisali internauci.

W 2012 roku zrujnowany dom przy Szeligowskiej 32 kupił deweloper. 5 stycznia 2013 roku dom niemal doszczętnie strawił pożar. Na miejsce przyjechało 7 zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie. Akcja trwała ponad 2 godziny. Po budynku zostały tylko zgliszcza. Obecnie stoi tam osiedle, którego mieszańcy nie skarżą się na zjawiska nadprzyrodzone.

Źródło: newsbook.pl

Zobacz również: Niepokojące nagranie ze Śląska. Kamera nagrała ducha? [WIDEO]