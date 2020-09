Warszawiacy zarobią na wynajmowaniu swoich toalet. Aplikacja Air Poo and Pee trafiła do testów w stolicy

Stale powstają nowe aplikacje pozwalające wynająć samochód czy mieszkanie na określony czas. W odpowiedzi na problem niewystarczającej ilości toalet publicznych przyszedł czas na Air Poo and Pee, w skrócie AirPnP.

Twórcy inicjatywy zwracają uwagę na poważne braki z dostępnością publicznych toalet. Miasto Jest Nasze, czyli niezależne stowarzyszenie mieszkańców Warszawy zaczyna testy aplikacji, która pozwoli szybko znaleźć najbliższą toaletę.

Twórcy aplikacji na oficjalnej stronie AirPnP wyjaśniają, że mamy do czynienia z usługą, która łączy ludzi, a że problem z dostępem do toalet w Warszawie jest rzeczywiście dość duży, testy zaczynają właśnie od stolicy.

"

Air Poo and Pee (w skrócie AirPnP) to nowa usługa łącząca ludzi. Każdy z nas ma podstawowe potrzeby fizjologiczne. Wielu z nas ma problem z korzystaniem z publicznych toalet. Często trudno jest szybko znaleźć toaletę, która jest blisko lub jest dostatecznie czysta. Teraz nie musisz już się o to martwić. "