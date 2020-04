W centrum Warszawy w ostatnim czasie pojawiło się pięć murali z pozytywnym przekazem. To akcja agencji kreatywnej Good Looking Studio, specjalizującej się w projektach artystycznych i reklamowych, malowanych na ścianach budynków. Firma chciała w ten sposób chce przypomnieć mieszkańcom, że epidemia w końcu minie i że już za jakiś czas będzie lepiej.

„Warszawo, będzie dobrze. :)”

Agencja Good Looking Studio podzieliła się dziś materiałem wideo, w którym możemy zobaczyć prace nad poszczególnymi muralami oraz ich efekt końcowy. Każdy z rysunków posiada charakterystyczne, pstrokate i rzucające się w oczy barwy, tak by nie można było przejść obok nich obojętnie. To piękny gest, pokazujący wsparcie także osobom, które muszą przemieszczać się po mieście w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Pozytywny przekaz – oświadczenie szefa agencji

Piotr Ruszkowski, dyrektor kreatywny Good Looking Studio i pomysłodawca pozytywnej akcji w ten sposób mówi o najnowszym projekcie swojej firmy w specjalnym komunikacie wystosowanym przez firmę:

" Czujemy, że w mediach wszelkiego rodzaju jest przesyt negatywnych informacji, czarnych statystyk oraz wizji kryzysu post-pandemicznego. W związku z tym chcieliśmy dać mieszkańcom Warszawy coś pozytywnego, jakieś światełko w tunelu i nadzieję na lepsze jutro. Koncept jest do bólu prosty. (…) Tło haseł miało być optymistyczne - wyraziste i żywe. Hasła są pokrzepiające i pozbawione jakiegokolwiek zabarwienia politycznego czy religijnego.Są dla każdego - niezależnie od wieku, wiary, przekonań politycznych czy narodowości. (…) Dziś wszyscy potrzebujemy pozytywnych emocji bardziej niż zwykle. "

Wirtualny uśmiech

Mężczyzna zwrócił uwagę także, że przy większości haseł pojawił się znaczek uśmiechu, znany z wiadomości tekstowych. Ruszkowski mówi, że charakterystyczny dwukropek i nawias jest symbolicznym odzworowaniem rodzaju komunikacji, na jaką musieliśmy przestawić się w ostatnich tygodniach, stosując się do zaleceń dystansu społecznego.

" Uśmiech, nawet wirtualny, to nadal uśmiech – kwituje Ruszkowski. "

Gdzie znajdują się poszczególne murale?

Będzie dobrze :) - Dom Towarowy Braci Jabłkowskich - ul. Bracka 25

- Dom Towarowy Braci Jabłkowskich - ul. Bracka 25 Będzie dobrze :) - Rondo ONZ

- Rondo ONZ Jeszcze będzie przepięknie! - Tzw. patelnia przy stacji metra Centrum

- Tzw. patelnia przy stacji metra Centrum Warszawo, będzie dobrze - Tzw. patelnia przy stacji metra Centrum

- Tzw. patelnia przy stacji metra Centrum Głowa do góry! - ul. Waryńskiego 3 przy stacji metra Politechnika

Czytaj także: Mandat za brak maseczki. Ile wynosi kara za brak osłony ust i nosa?