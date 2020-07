Watch Dogs 2 za darmo. Ubisoft przeprasza za problemy techniczne

Zasady rozdawnictwa były proste. Gracze posiadający konto na Uplay mieli zalogować się podczas oglądania prezentacji Far Cry 6, Watch Dogs Legion i Assassin's Creed Valhalla w akcji. Im dłuższy czas oglądania, tym więcej miało się dostawać prezentów.

Żeby otrzymać Watch Dogs 2 na PC, wystarczyło być zalogowanym na pokazie przez minutę. Niestety, zainteresowanie było znacznie większe, niż Ubisoft mógł unieść, i wielu graczy odbijało się od mechanizmu logowania, nie mogąc przez to spełnić warunków niezbędnych do otrzymania gry za darmo.

Już w trakcie pokazu Francuzi uspokajali widzów, że nic ich nie ominie i zapowiadany prezent dostaną. Teraz Ubisoft zdradził, jak można otrzymać Watch Dogs 2. Procedura jest bardzo łatwa, ale trzeba się spieszy, bo czas prawie minął.

Watch Dogs 2 za darmo. Wystarczy zalogować się na stronie Ubisoft

Do zgarnięcie jest pełen zestaw obiecywany przez Ubisoft najbardziej oddanym graczom, którzy obejrzą prezentację od samego początku do samego końca. Oznacza to, że oprócz Watch Dogs 2 gracze, którzy skorzystają z okazji, otrzymają także dodatki (przedmioty) do innych tytułów francuskiego studia.

Po zalogowaniu się na wskazanej przez Ubisoft stronie trzeba już tylko poczekać kilka godzin, po których Watch Dogs 2 zostanie dodany do biblioteki tytułów na Uplay.

Na możliwość skonsumowania pozostałych prezentów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać: gracze otrzymują także przedmioty do gier Assassin’s Creed Valhalla i Watch Dogs Legion, które nie miały jeszcze premiery.

