We Francji zaczęły działać przedszkola. Zdjęcia z zajęć mogą doprowadzić do łez

Pandemia koronawirusa dotarła już niemal wszędzie. Władze od miesięcy walczą z chorobą opracowując strategię działania państw w zupełnie nowej rzeczywistości. Decyzje często nie są łatwe do podjęcia, a obywatele mają dość obowiązujących restrykcji. W Polsce 18 maja zostanie wprowadzony trzeci etap odmrażania gospodarki. Ku uciesze niektórych, to także spory krok w stronę "normalności" społecznej.

Przedszkola we Francji otwarte na nowych zasadach

Chociaż nadal będą obowiązywać nas obostrzenia dotyczące zachowania odległości, zakazu zgromadzeń, przymusowego noszenia maseczek czy pracy i nauki w trybie zdalnym, to wiele ograniczeń zostanie zniesionych. Po długich tygodniach będziemy mogli udać się do fryzjera, obejrzeć film w kinie plenerowym czy zjeść obiad w restauracji. Oczywiście wszystkie te czynności będą różniły się od tego, co pamiętamy z czasów przed pandemią. Placówki mają działać w nowych warunkach sanitarnego reżimu.

Także inne europejskie kraje starają się wracać do "normalności". We Francji otwarto już między innymi przedszkola. Dzieci mogą uczęszczać do placówek, jednak obowiązują je całkiem nowe zasady, które wielu mogą przyprawić o dreszcze.

Francuski dziennikarz wybrał się do jednego z miejscowych przedszkoli i sfotografował nową rzeczywistość panującą w placówce. Dzieci siedziały w klasach, bawiły się na boisku i spędzały czas na przerwach, jednak wszystko działo się w wydzielonych "strefach izolacji", które mają zabezpieczyć najmłodszych przed zarażeniami.

Zdjęcia zostały zrobione w Tourcoing. Kilkulatki poza pierwszymi krokami w nauce czytania czy liczenia, muszą przywyknąć do poruszania się wyłącznie drogami wskazanymi przez znaki na podłodze, czy dyscypliny związanej z dezynfekcją rąk, a nawet wchodzenia do klas w ściśle określonej kolejności.

Rygorystyczne zasady obowiązują także podczas przerw oraz zajęć na powietrzu. Dzieci mogą poruszać się wyłącznie w kwadratach narysowanych kredą na asfalcie. Na zdjęciach widzimy także namalowane krzyżyki, na których siedzą dzieciaki w odpowiednich od siebie odstępach. Widok jest przerażający, nasuwa skojarzenia związane z więzienną lub tą znaną z horrorów rzeczywistością. Jednak podobno dzieci nie odbierają ograniczeń w negatywny sposób, a pejoratywne nastawienie do nowych zasad mają głównie dorośli.

Fotograf Lionel Top opublikował zdjęcia z przedszkola we Francji na swoim Twitterze. Skomentował sytuację słowami: