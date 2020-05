We francuskim dokumencie przez przypadek pokazano obraźliwe graffiti atakujące PiS? [WIDEO]

Miasto Moynak (Moʻynoq) znajduje w zachodnim Uzbekistanie, w Republice Karakałpackiej. W połowie XX wieku było drugim co do wielkości portem nad Morzem Aralskim. W mieście znajdowała się fabryka konserw rybnych, a do Moynaku przyjeżdżali także wczasowicze z innych części Uzbekistanu. Obecnie – na skutek wysychania Jeziora Aralskiego i rzeki Amu-darii – miejscowość znajduje się ponad 200 kilometrów od linii brzegowej.

Obecnie do Moynaku przyjeżdża także wielu turystów, których przyciąga widok wraków statków, które osadziły się na wyschniętym dnie morza, a właściwie Jeziora Aralskiego.

Niedawno telewizja France 5 wyemitowała program edukacyjny, który opowiadał o Uzbekistanie. W pewnym momencie kamera skupiła się na wrakach statków a oczom widzów ukazało się obraźliwe graffiti atakujące PiS

Napisy są również wyraźnie widoczne na zdjęciach umieszczonych na Mapach Google.

Google Maps wskazują, że zdjęcia pochodzą z listopada 2019 roku. Nie wiemy, czy "graffiti" jest prawdziwe, czy mamy do czynienia z mistrzami w trollingu.

Turystyka katastroficzna w dawnych portach Morza Aralskiego

Cmentarzysko statków w Uzbekistanie jest jednym z żelaznych punków zwiedzania tego kraju. Każdy z turystów odwiedzających Uzbekistan koniecznie chce dotrzeć do tego tajemniczego zakątka ziemi i zrobić sobie sesję fotograficzną na tle malowniczych wraków.

Nie brakuje chętnych, którzy są gotowi ruszyć na koniec pustyni po to, by zobaczyć stojące korodujące na piasku wraki, poszukać dawnych śladów morza i zajrzeć do ruin fabryki konserw rybnych.

Wizyta w Moynaku (Moʻynoq) to niesamowite wrażenie, pozwalające uświadomić sobie jak silny wpływ na środowisko ma człowiek i jak wiele może zależeć od jednej decyzji.

Skąd się wzięły statki na pustyni?

Miejsce, gdzie obecnie znajduje się cmentarz statków, było niegdyś portem rybackim. Jednak obecnie znajduje się prawie 200 km od rzeczywistych brzegów Morza Aralskiego. W latach 60. XX w. było to czwarte pod względem powierzchni jezioro na Ziemi.

Problem zaczął się w latach 40. XX wieku, kiedy Związek Radziecki postanowił uprawiać bawełnę na pustyniach. Projekt był udany. Bawełnę uprawiano w ogromnych ilościach, a Uzbekistan (wówczas część ZSRR) był przez pewien czas znaczącym eksporterem.

Jezioro Aralskie (nazywane Morzem Aralskim) zniknęło wskutek ludzkiej działalności. W jego miejscu znajdują się obecnie cztery oddzielne zbiorniki: Jezioro Północnoaralskie, jezioro (dawna zatoka) Tuszczybas, oraz basen południowo-zachodni i południowo-wschodni. Basen południowo-wschodni jest płytki, bardzo silnie zasolony i okresowo wysycha.

