Wegański burger o smaku ludzkiego mięsa nagrodzony. Jego reklama przeraża [WIDEO]

Jeśli kiedykolwiek chcieliście spróbować, jak smakuje ludzkie mięso, możecie to zrobić już teraz. Powstał bowiem właśnie wegański burger, który jak twierdzą jego twórcy, doskonale odtwarza smak i konsystencję ludzkiego mięsa.

Podobno burger smakuje dokładnie tak, jak ludzkie mięso, mimo że jest całkowicie bezmięsny i przyjazny dla wegan. Jego twórca, szwedzka firma spożywcza Oumph!, twierdzi, że długo pracowała, żeby uzyskać "idealną teksturę, zapach i smak produktu".

- zapewnił rzecznik firmy.

Burger został wykonany z soi, grzybów i białka pszenicznego, a także tłuszczów roślinnych i "tajemniczej mieszanki przypraw". Firma nie ujawniła jednak, skąd wiedziała, jak smakuje produkt wzorcowy, czyli usmażone mięso człowieka.

- informuje producent

Z okazji ubiegłorocznego Halloween firma przygotowało spot jak z horroru. Na filmie pracujący w piwnicy kucharz przygotowuje składniki kanapki, jakby obrabiał ludzkie wnętrzności. W tle słychać przerażające krzyki i głos narratora.

Reklama okazała się tak dobra, że zdobyła Srebrną Nagrodę na Cannes Lions, międzynarodowym festiwalu dla kreatywnej społeczności marketingowej.

Jestem niesamowicie dumny z tej nagrody i wspaniałej pracy zespołowej, która za nią stoi. Naszą misją jest zmiana sposobu, w jaki ludzie jedzą, a naszym obowiązkiem jest wykorzystanie kreatywności jako narzędzia do tej zmiany. Jako mała szwedzka marka musimy być odważni i gotowi do przekraczania pewnych granic, aby się przebić, i myślę, że ta kampania jest dobrym przykładem tego, że to robimy. Musimy przekonać miłośników mięsa i wegetarian, że nasze produkty roślinne mogą w rzeczywistości odtworzyć smak każdego mięsa