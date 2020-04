Akcja #TęsknoZaKinem ma na celu zachęcić widzów, aby wsparli swoimi pieniędzmi kina studyjne. Kupując specjalny voucher/otwarty bilet, będziemy mogli wykorzystać go na dowolny seans, gdy kina zostaną już na nowo otwarte. A teraz pomóc placówkom przetrwać najtrudniejsze chwile.

Jak czytamy w specjalnym komunikacie, opublikowanym w social mediach przez polskiego dystrybutora filmowego, firmę Gutek Film:

Cała branża filmowa odlicza dni do momentu, kiedy świat wróci do normy. Zamknięte kina i przerwane produkcje to ogromny cios dla polskiej kinematografii, a decyzja o zamknięciu instytucji kultury najbardziej uderza w kina studyjne (ponad 230 kin w Polsce, z czego 1/3 to kina prywatne). "