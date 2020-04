Weź udział w maratonie "Harry'ego Pottera" i zgarnij cztery tysiące złotych

Pandemia koronawirusa to idealny czas na zorganizowanie w domowym zaciszu wszelkiego rodzaju maratonów filmowych. Okazuje się, że można połączyć przyjemne z pożytecznym i nie tylko powtórzyć sobie filmy o Harrym Potterze, ale jeszcze na tym zarobić, co w sytuacji zaczynającego się kryzysu gospodarczego, może być dla wielu osób szczególnie atrakcyjne. Za obejrzenie wszystkich dziesięciu filmów o młodym czarodzieju i magicznym świecie można zarobić tysiąc dolarów. Co trzeba zrobić?

"Harry Potter" - obejrzyj maraton i wygraj tysiąc dolarów

Wszelkiego rodzaju płatne maratony filmowe stają się coraz popularniejsze. Kilku krotnie pisaliśmy już o podobnych inicjatywach.

Tym razem zasady są bardzo podobne. Wystarczy poświęcić 25 godzin życia na obejrzenie serii "Harry Potter" oraz dwóch części spin-offów "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", by cieszyć się nagrodą w wysokości tysiąca dolarów. Organizatorem konkursu jest firma EDsmart . Na stronie przedsiębiorstwa znalazł się opis maratonu. Niestety jest pewien haczyk.

" Osoba, której szukamy, musi być nie tylko fanem Harry'ego Pottera, ale również aktywnym użytkownikiem w mediach społecznościowych, która z przyjemnością będzie tweetować w czasie rzeczywistym swoje doświadczenia z maratonem filmów "Harry Potter" i "Fantastyczne zwierzęta", oznaczając przy tym getedsmart lub zamieszczając #getedsmart. Jedyne wymagania to ukończenie 18 roku życia, możliwość pracy w Stanach Zjednoczonych i aktywność w mediach społecznościowych. Jeśli dostaniesz pracę, po prostu usiądź w swoim ulubionym miejscu do oglądania filmów, zgromadź pożywienie i zamieszczaj posty w swoich mediach społecznościowych lub w relacjach na żywo. Kiedy magiczny maraton, tweetowanie, transmitowanie, czy cokolwiek dobiegną końca, ocenisz każdy z filmów i zamieścisz oceny online. "

Firma wybierze pięcioro uczestników maratonu, którzy dostaną nie tylko tysiąc dolarów, ale również paczki karmelowego popcornu o smaku piwa kremowego, inspirowane filmem żelki, Fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta, czekoladowe żaby, kocyk w barwach Gryffindoru, kubek mieszkańca Hogwartu oraz kartę podarunkową Grubhub o wysokości 100 dolarów. Wartość gadżetów to 200 dolarów. Najlepszy z piątki maratończyków otrzyma również wszystkie filmy z uniwersum Harry'ego Pottera na Blu-ray.

Jest więc o co walczyć. Jeśli jesteście fanami Harry'ego Pottera i przy okazji legalnymi mieszkańcami lub obywatelami Stanów Zjednoczonych, nic nie stoi na przeszkodzie, by dostać pracę marzeń i zarabiać (ponad 40 dolarów za godzinę!) na swojej największej pasji.

Weźmiesz udział w maratonie "Harry'ego Pottera"? Oczywiście! Tak się akurat składa, że mieszkam w Stanach, bo uczę się w szkole Ilvermorny! Tak, jeśli uda mi się na czas przygotować eliksir wielosokowy i podszyję się pod jakiegoś Amerykanina Nie, po co się męczyć. Teleportuje się do USA i użyję zaklęcia: Accio tysiąc dolarów!

